Job Days 2026, a Campobasso dal 26 al 28 maggio tre giornate di orientamento alla Casa delle Tecnologie Emergenti di Selva Piana

Sono stati presentati questa mattina a Palazzo San Giorgio i “Job Days 2026”, uno degli appuntamenti centrali del progetto NEET EVOLUTION – Percorsi di crescita e sviluppo, promosso dal Comune di Campobasso e dall’Autorità Urbana. L’iniziativa si terrà dal 26 al 28 maggio presso la Casa delle Tecnologie Emergenti (CTE) di Selvapiana.

L’obiettivo è creare un punto d’incontro concreto tra giovani in cerca di opportunità e imprese del territorio, molte delle quali faticano a reperire personale qualificato. Per tre giorni, oltre venti aziende locali saranno disponibili per colloqui diretti con i partecipanti, mentre workshop, seminari e attività di orientamento accompagneranno i ragazzi nella costruzione del proprio percorso professionale.

«Siamo alla seconda edizione e, grazie a un’economia di spesa, puntiamo a farlo diventare un appuntamento annuale» ha dichiarato l’assessora Bibiana Chierchia. «La questione lavoro è sotto gli occhi di tutti: come amministrazione abbiamo scelto di dare una risposta concreta, colmando spazi istituzionali che dovrebbero essere più rispondenti alle richieste del territorio»

A entrare nel dettaglio dell’iniziativa è Michele De Santis, direttore di Sicurform Italia Group: «Job Days non è una fiera del lavoro, ma un’occasione di incrocio tra domanda e offerta. L’Amministrazione si è fatta carico di un tema – quello delle politiche attive – che non è propriamente di competenza degli enti locali, ma che oggi richiede risposte immediate. Anche in Molise assistiamo a un paradosso: aziende che cercano professionalità e giovani che lasciano la regione. Con questa tre giorni vogliamo offrire un punto di incontro semplice e locale a una problematica globale».

Alla manifestazione hanno già aderito 30 aziende, mentre sono già 200 i giovani iscritti ai colloqui.

Per tre giorni, dalla mattina alla sera, le imprese incontreranno i candidati in sessioni dedicate.

Sono previsti oltre 22 eventi, tra cui orientamento e ricerca attiva del lavoro, sviluppo delle soft skills, impatto dell’intelligenza artificiale sul mercato del lavoro, personal branding, gestione dell’ansia e sindrome dell’impostore, tecniche per affrontare un colloquio.

Tra le curiosità un corner fotografico professionale per scatti da utilizzare su CV e profili social, Web radio con dirette, interviste e racconti delle tre giornate e, il 26 maggio pomeriggio, la tavola rotonda “Andata e ritorno”: 15 professionisti molisani e non molisani racconteranno il proprio percorso di crescita dentro e fuori regione.

Infine la giornata con Fabia Andreani. La manager dell’orientamento sarà ospite per un’intera giornata con un seminario dedicato alle aziende sulle tecniche di recruiting e un intervento rivolto ai giovani su come affrontare un colloquio in modo efficace.

Non resta allora che sfruttare questa opportunità. L’invito a iscriversi è rivolto ai giovani in cerca di lavoro, ma anche agli studenti delle ultime classi delle superiori e ai ragazzi universitari.

Informazioni e programma dettagliato delle giornate:

https://lavoro.sicurform.net/job-days-2026/

Iscrizioni e prenotazioni ai colloqui con le aziende:

https://jobday-youth-hub.lovable.app/