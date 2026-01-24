Politica

Forza Italia, Cefaratti: “Un’idea liberale che riparte dai territori e che è completamente alternativa alle sinistre”

Il consigliere comunale di Campobasso con la delegazione molisana che ha preso parte all'evento di Napoli sulla discesa in campo di Silvio Berlusconi

Photo of Redazione Redazione24 Gennaio 2026

“È stato un onore e un piacere prendere parte, presso l’Auditorium dell’Hotel Continental di Napoli, all’evento nazionale di Forza Italia organizzato per ricordare la discesa in campo di Silvio Berlusconi. Trentadue anni dopo, resta sempre più attuale la missione politica che vuole un’Italia più libera, dinamica e competitiva”.

È quanto dichiara in una nota il consigliere comunale azzurro di Campobasso Nicola Cefaratti.

“Un dibattito interessante e di alto profilo ha animato la manifestazione, che ha visto la partecipazione tra gli altri del segretario Antonio Tajani e del presidente della regione Calabria Roberto Occhiuto. Il Molise è stato egregiamente rappresentato dagli interventi del presidente Francesco Roberti e del senatore Claudio Lotito, senza dimenticare la nutrita delegazione di amministratori regionali e cittadini e dei tanti simpatizzanti giunti dalla nostra regione per prendere parte ai lavori”.

“C’e un’idea di Paese moderno e liberale, – ha aggiunto Cefarattinata nel 1994 da Silvio Berlusconi e da portare ancora a compimento. Col passare dagli anni si è compreso che il ruolo ricoperto dalle amministrazioni locali è in tal senso centrale e vitale per Forza Italia, così come la passione e l’impegno di chi con coerenza lotta sui territori per difendere tali idee. Il buongoverno – conclude – non può che partire dal basso e in alternativa a una sinistra ormai sempre più aliena ad idee di sviluppo e progresso economico e sociale”.

Photo of Redazione Redazione24 Gennaio 2026
Photo of Redazione

Redazione

CBlive

Articoli Correlati

A Roma il Ministro Fitto incontra i sindaci ANCI e presenta l’agenda per le città dell’Unione Europea

23 Gennaio 2026

A Palazzo D’Aimmo elezioni di metà mandato: Pallante confermato Presidente. I vice sono Passarelli e Primiani

23 Gennaio 2026

Trasporto pubblico in crisi in Molise: stipendi non pagati, lavoratori in mobilitazione

22 Gennaio 2026

Lavoro, sbloccati oltre 2,3 milioni di euro per la mobilità in deroga 2025

21 Gennaio 2026

Cambio al vertice dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise. Il neo direttore generale Mirella Nappa saluta la comunità scolastica

21 Gennaio 2026

Conferenza dei Sindaci, il sindaco di Agnone Saia: “Segnali incoraggianti per ospedale di Agnone, pronti a incontro con Schillaci”

21 Gennaio 2026

“PROSSIMI – Giovani vicini, territori che ascoltano”, dal 1° febbraio il progetto nazionale della Provincia di Campobasso

21 Gennaio 2026

Bojano, sulla linea ferroviaria Roma/Napoli – Isernia – Guardiaregia riprendono le corse

20 Gennaio 2026

Sanità, i sindaci vogliono Roberti commissario

20 Gennaio 2026

Circumlacuale del lago di Guardialfiera, il governatore Roberti: “Una grande opportunità di sviluppo e rilancio per tutto il territorio”

20 Gennaio 2026

Messa in sicurezza del Fiume Volturno, del Rava e del San Bartolomeo, incontro in Regione convocato dal Presidente Roberti

20 Gennaio 2026

Sanità, M5S: presentata a Campobasso l’indagine conoscitiva sui LEA approvata alla Camera. Gravina: “Il federalismo ha fallito: servono riforme vere e criteri nuovi”

17 Gennaio 2026

Interconnessione sistemi idrici Biferno–Fortore, a Palazzo Vitale riunione operativa con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni Molise e Puglia

13 Gennaio 2026

Ospedale ‘Veneziale’, confronto tra la direzione strategica ASREM e il sindaco di Isernia Castrataro

7 Gennaio 2026

TPL in Molise, i sindacati: “Il doppio lotto è una scelta assurda e antieconomica”

7 Gennaio 2026

Il governatore Roberti scrive al sindaco Castrataro: “Non mi hai chiesto alcun incontro. Sanità obiettivo comune su cui non si specula”

6 Gennaio 2026

Lascia un commento

Back to top button
CBlive
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.

È possibile regolare tutte le impostazioni dei cookie navigando le schede sul lato sinistro.

Privacy Policy estesa