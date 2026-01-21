Politica

“PROSSIMI – Giovani vicini, territori che ascoltano”, dal 1° febbraio il progetto nazionale della Provincia di Campobasso

Il Presidente della Provincia di Campobasso, Giuseppe Puchetti

La Provincia di Campobasso è tra gli enti ammessi e finanziati nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Province X Giovani – Insieme per il benessere e il protagonismo delle nuove generazioni”, promossa dall’UPI e dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, a valere sul Fondo Politiche Giovanili 2024 e 2025.

Il progetto, dal titolo “PROSSIMI – Giovani vicini, territori che ascoltano”, vede la Provincia di Campobasso come capofila, in partenariato con la Provincia di Isernia, Arcadia Coop – Impresa Sociale, NuovAssistenza e la Fondazione Turismo e Cultura Molise.

L’iniziativa è risultata tra quelle finanziate nella graduatoria nazionale, che ha selezionato i migliori progetti su base regionale.

Il progetto avrà una durata di 18 mesi, con avvio previsto il 1° febbraio 2026, e prevede un budget complessivo di 137.500 euro, di cui 110.000 euro di finanziamento nazionale e 27.500 euro di cofinanziamento del partenariato.

Il progetto “PROSSIMI – Giovani vicini, territori che ascoltano” è rivolto ai giovani tra i 14 e i 35 anni delle province di Campobasso e Isernia e nasce con l’obiettivo di rafforzare il benessere psicologico, relazionale e sociale delle nuove generazioni, con particolare attenzione ai territori delle aree interne.

L’iniziativa prevede l’attivazione di Punti Giovani, giornate itineranti nei comuni, attività di ascolto, orientamento, laboratori socioaffettivi, percorsi di prevenzione del disagio e azioni di protagonismo giovanile, coinvolgendo scuole, famiglie e comunità locali.

«Questo finanziamento rappresenta un risultato importante per il nostro territorio – dichiara il Presidente della Provincia di Campobasso, Giuseppe Puchettiperché riconosce la qualità di un progetto costruito a partire dai bisogni reali dei giovani molisani. Investire nel loro benessere, nell’ascolto e nell’orientamento significa investire nel futuro delle nostre comunità, contrastando isolamento, spopolamento e fragilità sociali. La Provincia di Campobasso continuerà a svolgere un ruolo attivo di coordinamento e di prossimità, lavorando in rete con istituzioni e realtà del terzo settore».

Con “PROSSIMI – Giovani vicini, territori che ascoltano”, la Provincia di Campobasso conferma il proprio impegno nelle politiche giovanili, promuovendo interventi strutturati e duraturi capaci di rafforzare la coesione sociale e il protagonismo delle nuove generazioni nel Molise.

