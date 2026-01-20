Bojano, sulla linea ferroviaria Roma/Napoli – Isernia – Guardiaregia riprendono le corse

La Stazione Ferroviaria di Bojano è stata teatro della presentazione della ripartenza della circolazione ferroviaria, dopo i lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico sulla linea ferroviaria Roma/Napoli – Isernia – Guardiaregia, avviati il 22 settembre scorso e realizzati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), in collaborazione con la Regione Molise.

“Questo intervento rappresenta il primo passo concreto per restituire al Molise un collegamento ferroviario moderno ed efficiente – il commento del Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti – La Regione è impegnata a compiere ulteriori sforzi per l’acquisto di nuovi mezzi, in accordo con Trenitalia, con l’obiettivo di migliorare progressivamente l’offerta di trasporto e guardare anche a soluzioni compatibili con l’Alta Velocità”.

“Entrare nel circuito dell’Alta Velocità – ha proseguito Roberti – è un traguardo possibile dal punto di vista tecnico, attraverso ulteriori interventi infrastrutturali che saranno oggetto di specifiche richieste a RFI. In particolare, l’innesto sulla rete AV potrebbe essere realizzato nell’area di Rocca d’Evandro, previa realizzazione delle opere necessarie. Parallelamente, è indispensabile proseguire con l’ammodernamento delle tratte esistenti, anche attraverso l’eliminazione dei passaggi a livello, e terminando le opere fino a Campobasso, da dove estendere le connessioni verso Termoli, così da ripristinare il collegamento tra i versanti tirrenico e adriatico”.

“Si tratta di un percorso complesso, che richiede tempo e interventi strutturali importanti, ma che può contare su competenze di alto livello presenti sul territorio. In Molise, infatti, opera una realtà industriale di eccellenza nel settore ferroviario e di questo possiamo essere orgogliosi. Il lavoro prosegue con determinazione e visione strategica”.

Gli interventi hanno avuto come obiettivo il miglioramento della regolarità dell’esercizio ferroviario, l’ottimizzazione dei cicli manutentivi e l’adeguamento dell’infrastruttura agli standard tecnologici più avanzati. Le attività hanno riguardato, in particolare, l’elettrificazione della tratta Isernia – Guardiaregia e il rinnovo dell’infrastruttura di trazione elettrica sulla tratta Roccaravindola – Venafro, oltre alla realizzazione della nuova sottostazione elettrica di Guardiaregia e all’aggiornamento dei sistemi di distanziamento e gestione della circolazione.

Sono stati effettuati numerosi interventi di riqualificazione delle stazioni e delle aree ferroviarie, con particolare attenzione all’accessibilità, alla sicurezza e ai servizi per l’utenza. Tra questi, la realizzazione del piazzale di interscambio ferro-gomma presso la stazione di Bojano, l’adeguamento dei marciapiedi, la realizzazione di percorsi pedonali accessibili, l’installazione di ascensori e nuovi impianti di informazione al pubblico, nonché il rinnovo dei servizi igienici nelle stazioni di Bojano, Carpinone e Isernia.

Dalla sera del 19 gennaio è stata ripristinata la circolazione ferroviaria sulle tratte Isernia – Bojano e Isernia – Roma/Napoli. Contestualmente è entrata in servizio la nuova flotta del trasporto regionale in Molise, composta da dieci nuovi treni elettrici di ultima generazione, che consentono un significativo miglioramento della qualità del servizio offerto.

I nuovi convogli, caratterizzati da elevati standard di comfort, accessibilità e sostenibilità ambientale, offrono oltre 500 posti a sedere, spazi dedicati al trasporto delle biciclette e postazioni attrezzate per persone con disabilità. Dal punto di vista ambientale, i treni garantiscono una riduzione dei consumi energetici pari a circa il 30% rispetto ai modelli precedenti e un’elevata percentuale di riciclabilità dei materiali impiegati.

L’intervento complessivo rientra nel piano di rinnovo della flotta regionale previsto dal Contratto di Servizio tra la Regione Molise e Trenitalia e conferma l’impegno delle istituzioni e del Gruppo FS Italiane nel rafforzare il sistema ferroviario regionale, migliorando l’accessibilità, la sostenibilità e la qualità dei collegamenti a beneficio dei cittadini e del territorio.

All’incontro, col Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, sono intervenuti il vice-sindaco di Bojano Raffaella Columbro, il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale Vincenzo Niro, consigliere delegato ai Trasporti, il direttore Luca Zuccalà, Direttore Regionale Trenitalia Campania e Molise, Fabio Rapuano, Direttore Doit Napoli RFI, gli assessore regionali Michele Marone, Gianluca Cefaratti, Michele Iorio e alcuni consiglieri regionali.

Il sottosegretario Niro, che, per conto della Regione, ha collaborato a stretto contatto con Trenitalia ed Rfi ha aggiunto: “È una giornata che segna la ripartenza di un servizio all’altezza, nonostante ci sia voluto tempo. Siamo concentrati sul lavoro ancora da compiere, quello di oggi non è certo un traguardo ma ci consente di rimetterci in moto, soprattutto grazie all’acquisto di 10 nuovi convogli moderni e accoglienti, già entrati in servizio, e a strumentazioni innovative, oltre che alla riqualificazione completa della stazione di Bojano”.