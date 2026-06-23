La Tecno Motor raddoppia: rombano i motori a Petrella Tifernina. A settembre la prima edizione dello slalom Tifernum

“Decidi che una cosa può e sarà fatta e poi… trova il modo.” – Abraham Lincoln. Una frase che si sposa benissimo con la passione, l’abnegazione e l’amore per le quattro ruote della Tecno Motor Racing Team che da dieci anni porta avanti con grandi risultati lo slalom di San Nicola a San Giuliano del Sannio, in programma i prossimi 25 e 26 luglio (valido come Trofeo d’Italia slalom, Coppa di Zona e riserva di campionato italiano ndr).

Quest’anno però, la Tecno Motor Racing Team ha voluto raddoppiare affiancando dal punto di vista organizzativo-logistico e della direzione gara il Comune di Petrella Tifernina e la Pro Loco che hanno deciso di lanciare in orbita il primo slalom Tifernum in programma il 12 e 13 settembre prossimi.

Un nuovo evento in calendario reso possibile dal lavoro dell’amministrazione comunale del paese con in testa il sindaco Alessandro Amoroso che appoggia e patrocina la manifestazione e della Pro Loco con Gaetano Carissimi in prima linea. E’ stato proprio lui il primo a credere in questa manifestazione, tanto da volerla rendere fulcro del cartellone degli eventi estivi del paese. Un grande appuntamento su quattro ruote, dunque, utile anche per la promozione del territorio attraverso il rombo dei motori.

La Tecno Motor della presidente Annalisa Vitale, dal canto suo, metterà a disposizione la professionalità e la conoscenza dei suoi uomini per garantire grande qualità alla kermesse. Una ‘prima’ di qualità. Questo è l’obiettivo degli organizzatori che hanno l’intenzione di portare la competizione il più in alto possibile. Un lavoro certosino svolto da tutte le componenti che stanno curando tutto nei minimi dettagli.

Petrella Tifernina e l’intera regione si preparano a vivere una due giorni di grande spettacolo e forti emozioni. Per la Tecno Motor Racing Team un ulteriore importante step per la promozione della disciplina sul territorio regionale.