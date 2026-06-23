Tennis, terminati i tornei di selezione per le fasi nazionali giovanili

Pochissime novità rispetto all’anno scorso, quelle partorite dalle selezioni regionali giovanili andate in scena sui campi in terra rossa dell’A.T. Campobasso.

Nel prossimo mese di settembre a rappresentare il Molise nelle varie sedi fissate dalla Federtennis ci saranno addirittura otto giocatori (su nove) tesserati proprio per il club del neo Presidente Cerio e un atleta dell’A.T. Termoli.

Si tratta di un dominio del club rossoblù che dura ormai da diversi anni in queste fasi regionali che sanciscono i vincitori giovanili 2026. Niccolo’ Virgilio e Melissa Felice rappresenteranno il Molise rispettivamente ad Arezzo e a Bari nella fase nazionale under 14. Speranze di vittorie nei campionati italiani under 13 affidate a Melissa Virgilio che potrà raggiungere Barletta e a Matteo Gentile che, invece, giocherà a Napoli.

L’unico rappresentante molisano nel campionato italiano under 12 sui campi del circolo “Bonacossa” di Milano, sarà Federico Cerio. Giorgia Catolino, invece, e Davide Felice saranno i nostri portacolori nei tornei tricolore under 11 di Bari e Sanremo. Giocatori e giocatrici del club di Villa De Capoa, dunque, protagonisti un po’ in tutte le categorie.

Flavia Lagioia in una ripetizione della finale dell’anno scorso ha superato, ancora una volta, Aurora Cicchese e rappresenterà il Molise a Reggio Calabria nei campionati italiani under 15; in questa categoria sarà impegnato anche Costantino Asiatico che risulterà l’unico rappresentante molisano non appartenente alla scuola tennis dei Maestri dell’A.T. Campobasso.

Il giovanissimo atleta adriatico giocherà sui campi del Parioli di Roma.