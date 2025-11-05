La presidente del CIP Molise, Donatella Perrella, confermata nel Consiglio Nazionale del Comitato Italiano Paralimpico

Donatella Perrella, Presidente del CIP Molise, confermata anche nel quadriennio paralimpico 2025/2028 in Consiglio Nazionale quale Rappresentante delle Strutture Territoriali Regionali- area centro.

“Sono orgogliosa di rappresentare in Consiglio Nazionale le regioni del centro Italia e dare il mio contributo per garantire diritti e visibilità al movimento. Il Consiglio è un importante momento di confronto e programmazione per continuare a fare crescere la nostra realtà territoriale e costruire opportunità”, il commento del presidente Perrella dopo la sua partecipazione al III Consiglio Nazionale CIP, tenutosi al Salone d’Onore del CONI.

Una presenza, quella della Perrella, cruciale, al fine di portare all’attenzione del massimo organo direttivo nazionale le istanze, le esigenze e le specificità del territorio, fungendo da ponte tra le realtà regionali e la programmazione centrale.

Del resto, come più volte dichiarato dal Presidente CIP Marco Giunio De Sanctis, “i Comitati regionali rappresentano il fulcro dell’attività paralimpica: l’alto livello passa per l’avviamento, di stretta spettanza dei Comitati Regionali”.

“Una grande responsabilità che accolgo con dedizione – ha sottolineato il Presidente Perrella – L’impegno per una cultura delle abilità deve partire dal territorio, e il Consiglio Nazionale è la sede perfetta per pianificare e ottenere il supporto necessario per i nostri atleti e per chi si avvicina per la prima volta allo sport paralimpico”.