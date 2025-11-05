News dal Molise

La presidente del CIP Molise, Donatella Perrella, confermata nel Consiglio Nazionale del Comitato Italiano Paralimpico

Photo of Redazione Redazione5 Novembre 2025

Donatella Perrella, Presidente del CIP Molise, confermata anche nel quadriennio paralimpico 2025/2028 in Consiglio Nazionale quale Rappresentante delle Strutture Territoriali Regionali- area centro.

“Sono orgogliosa di rappresentare in Consiglio Nazionale le regioni del centro Italia e dare il mio contributo per garantire diritti e visibilità al movimento. Il Consiglio è un importante momento di confronto e programmazione per continuare a fare crescere la nostra realtà territoriale e costruire opportunità”, il commento del presidente Perrella dopo la sua partecipazione al III Consiglio Nazionale CIP, tenutosi al Salone d’Onore del CONI.

Una presenza, quella della Perrella, cruciale, al fine di portare all’attenzione del massimo organo direttivo nazionale le istanze, le esigenze e le specificità del territorio, fungendo da ponte tra le realtà regionali e la programmazione centrale.

Del resto, come più volte dichiarato dal Presidente CIP Marco Giunio De Sanctis, “i Comitati regionali rappresentano il fulcro dell’attività paralimpica: l’alto livello passa per l’avviamento, di stretta spettanza dei Comitati Regionali”.

“Una grande responsabilità che accolgo con dedizione – ha sottolineato il Presidente PerrellaL’impegno per una cultura delle abilità deve partire dal territorio, e il Consiglio Nazionale è la sede perfetta per pianificare e ottenere il supporto necessario per i nostri atleti e per chi si avvicina per la prima volta allo sport paralimpico”.

Photo of Redazione Redazione5 Novembre 2025
Photo of Redazione

Redazione

CBlive

Articoli Correlati

Festa del volley molisano, il territorio sotto i riflettori nazionali De Giorgi e gli aneddoti sul Mondiale

5 Novembre 2025

Vinchiaturo, sport e benessere: “Il diritto a stare bene” unisce giovani, tecnici e istituzioni

3 Novembre 2025

Calcio a 5 Serie A2 Élite, prima vittoria stagionale del Cln Cus Molise: successo a Canicattì

3 Novembre 2025

Pallacanestro serie B, la Magnolia Campobasso cede alla Virtus Ariano Irpino

3 Novembre 2025

Pallavolo serie A3, la Spike Devils Campobasso vince a Terni

2 Novembre 2025

Castello di Gambatesa, chiusura temporanea per ammodernamento ed abbattimento delle barriere architettoniche

1 Novembre 2025

Il ricordo di Speranza Donatella Rubattu, scienziata di riferimento nella ricerca cardiovascolare

1 Novembre 2025

Cresce l’attesa per la festa della pallavolo molisana. A Campobasso il presidente federale Manfredi e il ct azzurro De Giorgi

1 Novembre 2025

Pallacanestro serie B, la Magnolia Campobasso attende la Virtus Ariano Irpino

1 Novembre 2025

Campobasso, ponte di ognissanti: le iniziative del Comune per agevolare l’accesso al cimitero

31 Ottobre 2025

Ripalimosani, il consigliere Gabriel Rateni propone l’istituzione di un’area mercantile in Piazza San Michele

30 Ottobre 2025

Campitello Matese, il giornalismo ambientale al servizio del territorio: dal confronto sulla Carta di Pescasseroli nuove prospettive per il Parco Nazionale del Matese

29 Ottobre 2025

Rispescia, l’Italia di Legambiente tra futuro associativo e allarme suolo: l’impegno dei volontari molisani alla 24ª Assemblea nazionale

29 Ottobre 2025

Nuoto, Hidro Sport protagonista al primo impegno stagionale

29 Ottobre 2025

Diritto a stare bene, sabato 1° novembre appuntamento a Vinchiaturo

29 Ottobre 2025

Fondi di Coesione, Iorio: “Il ministro Foti pronto a risolvere le criticità esposte dal Molise”

28 Ottobre 2025

Lascia un commento

Back to top button
CBlive
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.

È possibile regolare tutte le impostazioni dei cookie navigando le schede sul lato sinistro.

Privacy Policy estesa