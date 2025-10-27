News dal Molise
Campobasso, prende il via il tour per ascoltare i residenti dei quartieri
A partire dal mese di novembre, ogni primo mercoledì del mese, la sindaca Marialuisa Forte e gli amministratori incontreranno i cittadini e le cittadine nei quartieri della città, per raccogliere direttamente osservazioni, proposte e idee per migliorare Campobasso.
Un’occasione concreta per dialogare senza intermediari, promuovendo partecipazione e condivisione.
Si comincia mercoledì 5 novembre alle ore 17:00, nel quartiere Colle dell’Orso, presso i locali del Centro Sociale Anziani.
Per chi desidera proporre un incontro pubblico direttamente in Comune, è possibile scrivere all’indirizzo: segreteria.sindaco@comune.campobasso.it. Campobasso cresce con il contributo di tutti. Partecipare è il primo passo.