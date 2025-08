Calcio a 5 Serie A2 Élite 2025/2026, per il Cln Cus Molise girone B con due team abruzzesi, due laziali, tre pugliesi, tre siciliani, due calabresi e uno campano

Sarà ancora girone B per la Laborvetro Cln Cus Molise al suo terzo anno in serie A2 élite.

La Divisione Calcio a 5 ha reso noti gli organici relativi alla stagione sportiva 2025-26.

Due i gironi previsti per la seconda serie nazionale, entrambi a 14 formazioni, una in più rispetto alla passata stagione.

Il team di Ateneo dovrà affrontare due abruzzesi: Academy Pescara e Sulmona; tre pugliesi: Giovinazzo, Itria e Taranto; tre siciliane: Città di Melilli, Mascalucia e Canicattì, due laziali: l’Ss Lazio e Italpol, una campana: Benevento, e due calabresi: Polisportiva Futura e Soverato.

“La Serie A2 Élite si conferma anche per la prossima stagione un campionato di altissimo livello, così com’è stato negli ultimi anni – racconta mister Sanginario dopo la pubblicazione degli organici – ci confronteremo con squadre di grande valore e qualità. Insieme alla società abbiamo costruito un gruppo che rappresenta il giusto mix tra giovani di prospettiva, pronti a mettersi in gioco, e giocatori di categoria e assoluta qualità. L’obiettivo è ambizioso: vogliamo spingerci il più in alto possibile, affrontando ogni partita con determinazione, passione e spirito di sacrificio. Sappiamo che nulla sarà scontato, ma siamo pronti a lottare su ogni pallone fino all’ultimo minuto”.

Il gruppo rossoblù si ritroverà agli ordini del tecnico e del suo staff lunedì 25 agosto per l’inizio della preparazione precampionato.

“La serie A2 élite si conferma un campionato di alto livello anche nella prossima stagione così come è stato negli ultimi anni – confida mister Sanginario dopo la pubblicazione degli organici – andremo ad incontrare squadre di grande livello con tanta qualità. Di concerto con la società abbiamo puntato forte sulla linea verde. L’obiettivo è quello di centrare la salvezza dando ampio spazio a ragazzi di prospettiva che sono pronti a mettersi in gioco e a dare il loro contributo alla causa. Con lavoro, passione e sacrificio cercheremo di confermarci in questa categoria, consapevoli che nessuna gara sarà dall’esito scontato ma bisognerà lottare su ogni pallone dall’inizio alla fine”.

Il gruppo rossoblù si ritroverà agli ordini del tecnico e del suo staff lunedì 25 agosto per l’inizio della preparazione precampionato.