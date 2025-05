Bifernina, il sopralluogo del sottosegretario Ferrante: “Viabilità più sicura con gli interventi da 290 milioni di euro”

“Ho voluto visionare in prima persona l’avanzamento dei lavori sulla SS 647 ‘Fondo Valle del Biferno’, un progetto strategico attraverso il quale intendiamo offrire al Molise un sistema viario più sicuro, moderno e resiliente, capace di rispondere alle esigenze di un territorio che ha bisogno di collegamenti più solidi per crescere. Si tratta di un intervento particolarmente complesso dal valore di 290 milioni di euro, che interessa nella sua prima parte i viadotti Molise I e Molise II, con lavori di messa in sicurezza, adeguamento sismico, consolidamento delle strutture e delle fondazioni. Gli interventi sono in buona parte completati e diversi altri lotti sono in corso di esecuzione, a conferma della grande attenzione del Governo verso il territorio”.

Lo ha dichiarato il Sottosegretario di Stato al Mit con delega alle opere commissariate, Tullio Ferrante, a margine del sopralluogo tenuto questa mattina sulla Ss 647 Fondo Valle del Biferno insieme all’ingegner Antonio Marasco, responsabile della struttura territoriale di Anas Abruzzo e Molise.

“Come Mit e come Governo continueremo a tenere alta l’attenzione anche sulla seconda parte dell’opera, che – ha aggiunto Ferrante – prevede la realizzazione di una variante lungo la sponda sinistra del Lago di Guardialfiera: un’opera necessaria per garantire una viabilità alternativa, ridurre i rischi legati al trasporto di merci pericolose e tutelare la risorsa idrica. Il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica è in fase di definizione, a cura della Regione Molise, in sinergia con la quale seguiremo ogni fase dell’intervento, in stretto contatto con Anas che si occuperà della successive fasi di progettazione dell’intervento” ha concluso il Sottosegretario.