Campomarino, 1,8 milioni per realizzare il Museo Archeologico a Palazzo Norante

Palazzo Norante, già sede della biblioteca comunale e dell’Istituzione Cultura del Comune di Campomarino diventerà un grande museo archeologico a seguito di un cospicuo finanziamento del governo.

“Si tratta di un risultato importante per la nostra comunità – ha dichiarato il Sindaco di Campomarino Piero Donato Silvestri – e un passo determinante per la valorizzazione del nostro patrimonio artistico, storico e culturale”.

Il finanziamento pari 1,778 milioni di euro consentirà di acquisire l’altra ala dello storico Palazzo Norante e di creare un museo archeologico in grado di portare sviluppo culturale e turistico.

“È un percorso – continua Silvestri – avviato durante il Governo Conte, con il quale tuttavia non abbiamo trovato interlocutori disponibili. In seguito la nostra determinazione e l’impegno profuso hanno trovato accogliemento nell’interessamento della delegazione parlamentare molisana che ha consentito di ottenere e sbloccare il finanziamento. Sento il dovere di ringraziare tutti coloro che si sono spesi per questa importante causa e per il raggiungimento di un traguardo dal quale tutta la nostra comunità potrà trarre beneficio nel futuro”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal senatore Costanzo Della Porta e dall’onorevole Elisabetta Lancellotta che hanno ringraziato il “Governo Meloni e, in particolare, il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano che, ancora una volta, hanno dimostrato la vicinanza del Governo al Molise. Questo importante finanziamento, – concludono i parlamentari molisani – renderà finalmente fruibile un palazzo stupendo, come Palazzo Notante, che diventerà un importante polo culturale per l‘intera Regione”.