Casacalenda, Isabella Ragonese apre la prima giornata della 21esima edizione di MoliseCinema

Al via da oggi, martedì 8 agosto, la 21a edizione di MoliseCinema che si svolgerà fino al 13 agosto a Casacalenda in provincia di Campobasso. Sei giorni pieni di proiezioni, incontri, ospiti, concorsi, eventi e spettacoli che animeranno le piazze e i vicoli del borgo molisano che da oltre 20 anni ospita il Festival ispirato al motto “Piccoli paesi, grande schermo”.

Sarà Isabella Ragonese la protagonista dell’apertura del Festival, domani martedì 8 alle 19,30, per la presentazione del libro ‘Tutta la vita dentro’, di cui è protagonista, edito dalla collana del Festival e a cura di Anna Maria Pasetti e Federico Pommier Vincelli. Il volume ricostruisce la sua carriera cinematografica e teatrale con saggi e interviste, tra gli altri a Roberto Andò, Giorgia Cecere, Elio Germano, Fabio Mollo, Valeria Solarino e Daniele Vicari. La pubblicazione segue quelle dedicate negli anni scorsi a Elio Germano, Alba Rohrwacher, Pierfrancesco Favino, Jasmine Trinca e Fabrizio Gifuni.

Alle 20.30 per la sezione Percorsi. Concorso corti italiani. Don’t Be Cruel, Andrej Chinappi; La notte, Martina Generali, Simone Pratola, Francesca Sofia Rosso; Rosa e pezza, Giulia Regini; Sognando Venezia, Elisabetta Giannini.

Alle 21.45 primo film in concorso per la sezione Paesi in lungo. Concorso lungometraggi. Come pecore in mezzo ai lupi, di Lyda Patitucci, con Isabella Ragonese, Andrea Arcangeli. Seguirà l’incontro con la regista Lyda Ptitucci. Un action movie sulla storia di vendetta e riscatto di una poliziotta infiltrata in una banda criminale.

In Arena piccola/Scacchiera alle 21.15 per il consueto appuntamento con il ricordo dell’artista Remo Mastrovito e la presentazione del libro dei suoi disegni, mentre alle 21.30 per la sezione Frontiere. Concorso documentari sarà presentato La timidezza delle chiome di Valentina Bertani. Benjamin e Joshua sono gemelli omozigoti di 19 anni con una disabilità intellettiva. Un racconto libero e complice che mette in luce le risorse dei suoi protagonisti e riesce a farceli conoscere. Il documentario ha vinto un premio ai Nastri d’Argento e ha ottenuto una candidatura a David di Donatello.

Al via anche Paesi in corto, il concorso per cortometraggi internazionali: alle 18, al Cinema Teatro, i primi 4 film: Xiaohui he ta de niu/Xiaohui and His Cows, Xinying Lao, Cina/USA; The Syrian Cosmonaut, Charles Emir Richards, Turchia; Takanakuy, Gustavo Vokos, Brasile/Perù; Lel H’21/Night of the 21st, Omer Sterenberg, Israele.

Nella prima giornata di Festival anche la sezione Girare il Molise e la proiezione di Varchi attivi di Pasquale D’Imperio, alle 17.00 al Cinema-Teatro.

In Arena alle 19.00 la Degustazione Serra del Parco, mentre alle 23.00 al Cine Bistrot il Live. Piermarinetz. Un botto di dischi. Live Vinyl Dj set.