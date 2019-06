Il Ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, a Campobasso per la sfilata dei Misteri. L’esponente pentastellata: “Prima del riconoscimento Unesco, un sistema attorno al quale gli Ingegni siano al centro”

Ad assistere alla sfilata dei Misteri anche il Ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, che ha spiegato come “il Molise mi piaccia molto e lo considero una piccola Svizzera”.

“Con la guida di Roberto Gravina la città di Campobasso potrà crescere molto e da qui partire per tutta la regione – ha rimarcato Trenta – Per valorizzare i Misteri occorre il riconoscimento dell’Unesco. Prima di quel traguardo, però, occorre mettere gli Ingegni di Paolo Saverio Di Zinno in un contesto di messa a sistema di eventi correlati a questo magnifico evento. Una rete attorno alla quale i Misteri siano la punta dell’iceberg degli eventi di Campobasso e dei centri limitrofi”.