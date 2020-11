Covid-19, sessanta i nuovi contagi in Molise. Due i decessi, 73 i guariti

Su 655 tamponi processati sono 60 i nuovi contagi registrati in Molise nella giornata di oggi, lunedì 30 novembre 2020, che conta anche due nuovi decesso. Si tratta di un uomo di 79enne di Larino e un 67enne di Termoli.

Gli attualmente positivi in Molise sono 2.763: 1614 in provincia di Campobasso e 1133 in provincia di Isernia. 16 quelli relativi ad altre regioni.

73 il numero dei guariti, mentre cinque è quello dei nuovi ricoveri: tutti nel reparto di Malattie Infettive. Uno il paziente dimesso dal nosocomio del capoluogo.



In totale a Malattie Infettive ci sono 64 pazienti, 13 quelli in Terapia Intensiva, per un totale di 77 persone attualmente ricoverate per Covid-19.