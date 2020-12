Covid-19, 53 i nuovi positivi e nessun decesso. Boom di guariti: in 204 hanno sconfitto il virus

Su 608 tamponi processati sono 53 i nuovi contagi registrati in Molise nella giornata di oggi, mercoledì 2 dicembre 2020. Dopo diversi giorni, oggi nessun decesso.

Gli attualmente positivi in Molise sono 2.488: 1.472 in provincia di Campobasso e 1.001 in provincia di Isernia. 15 quelli relativi ad altre regioni.

Boom di guariti anche nella giornata odierna. Sono infatti 204 le persone che hanno sconfitto il Covid.



3 è invece il numero dei nuovi ricoveri nel reparto di Malattie Infettive, a fronte di una persona dimessa.



In totale a Malattie Infettive ci sono 65 pazienti, 10 quelli in Terapia Intensiva, per un totale di 75 persone attualmente ricoverate per Covid.