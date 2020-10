Covid, ancora 18 contagi in Molise. L’aumento maggiore in provincia di Isernia. Tre guariti e un ricoverato in meno al Cardarelli

Continuano a salire i contagi in Molise, seppur quelli del bollettino di oggi, 13 ottobre 2020, per fortuna non superano quelli di un lunedì decisamente nero come quello di ieri.

I nuovi casi riscontrati sono, infatti 18 a fronte dei 49 di ieri. Un numero che in Molise fa salire a 229 le persone attualmente positive al virus. I nuovi contagi sono stati riscontrati su 356 tamponi effettuati.

I 18 nuovi contagi sono così distribuiti: 5 a Isernia; 3 a Castelpetroso; 3 a Campobasso, 1 a Monteroduni, 1 a Macchia d’Isernia, 2 a Macchiagodena, 1 a Pesche, 1 a Venafro e 1 a Sesto Campano. Di questi tutti appartengono a cluster già noti.

Restano 309 le persone in isolamento.

Crescono i contagi anche su base nazionale. Secondo il bollettino diramato dal Ministero della Salute, in Italia nelle ultime 24 ore si sono registrati 5.901 nuovi casi e 41 morti.

Aumentano anche i ricoverati in terapia intensiva che oggi sono 514, 62 in più rispetto a ieri., quando erano 452.

In Lombardia è stato registrato il maggior incremento giornaliero di nuovi casi a livello regionale con 1.080 nuovi casi.