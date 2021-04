Covid: in Molise altri 4 decessi e 3 ricoveri. Oggi +24 positivi e 60 guariti

In Molise continua drammaticamente a salire il numero di decessi per Covid, arrivati a 454.

Il bollettino dell’Asrem di oggi, mercoledì 7 aprile, riporta infatti ben 4 decessi. Si tratta di una 78enne di Cercemaggiore e una 79enne di Casacalenda, entrambi ricoverati in Malattie infettive, di un 60enne di Termoli e un 75 di Campomarino che si trovavano invece in Terapia intensiva.



3 sono poi i nuovi ricoveri di oggi a fronte di un solo paziente dimesso. 2 le persone che da Malattie infettive sono state trasferite in Terapia intensiva.



68 le persone attualmente ricoverate: 60 al Cardarelli, di cui 51 in Malattie infettive e 9 in Terapia intensiva, 2 nell’area grigia del San Timoteo di Termoli, 3 al Gemelli Molise, tutti in Terapia intensiva e 3 al Neuromed, 2 in Terapia intensiva e 1 in Sub intensiva.

Su 711 tamponi processati i nuovi positivi di oggi sono 24, di cui 6 a Campobasso e 3 a Ferrazzano.



I guariti di giornata sono 6,0 mentre il numero degli attualmente positivi è di 654.

4.033 i cittadini in isolamento.