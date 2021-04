Covid: in Molise ancora un altro decesso. Oggi +43 positivi. 17 a Campobasso

Ancora un altro decesso per Covid in Molise. Si tratta di un 57enne di Santa Croce di Magliano che si trovava nel reparto di Terapia intensiva. In regione sale così a 455 il numero complessivo delle persone decedute.

2 i nuovi ricoveri di oggi, 8 aprile 2021, a fronte di 1 persona dimessa.

67 in totale le persone ricoverate in ospedale. 59 al Cardarelli, di cui 51 in Malattie infettive e 8 in Terapia intensiva, 2 al San Timoteo, 3 al Gemelli e 3 al Neuromed.

Su 597 i tamponi processati sono 43 i nuovi positividi oggi, 8 aprile 2021. Di questi 14 sono stati registrati a Campobasso, 7 Matrice, 4 a Jelsi, e 3 a Bojano, Agnone, Casacalenda e Trivento.

34 le persone che hanno sconfitto il virus.

Al momento gli attualmente positivi sono 662.

2.011 i soggetti in isolamento.