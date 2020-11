Covid: in Molise un altro decesso, + 93 positivi e altri 8 ricoveri. Ma ci sono anche 50 persone guarite

Su 961 tamponi processati sono 93 i nuovi contagi registrati in Molise nella giornata di oggi, domenica 22 novembre 2020, che conta anche un nuovo decesso. Si tratta di una donna di 80 anni di Agnone che era ricoverata nel reparto di Malattie Infettive.

Gli attualmente positivi in Molise sono 2462: 1452 in provincia di Campobasso e 992 in provincia di Isernia. 18 quelli relativi ad altre regioni.

50 il numero dei guariti, mentre 8 è quello dei nuovi ricoveri nel reparto di Malattie Infettive, rispettivamente si tratta di una persona di Campobasso, una di San Polo Matese, una di Termoli, una di Palata, una di Campomarino, una di San Martino in Pensilis e una di Civitanova del Sannio. Dal medesimo reparto sono state due le persone dimesse nelle ultime ore.

In totale a Malattie Infettive ci sono 56 ricoverati, 10 quelli in Terapia Intensiva.

I nuovi contagi sono così distributi sul territorio regionale: 2 ad Agnone, 2 a Bojano, 17 a Campobasso, 1 a Campochiaro, 2 a Campodipietra, 1 a Campomarino, 2 a Capracotta, 2 a Carovilli, 1 a Castelpetroso, 2 a Cercemaggiore, 4 a Cerro al Volturno, 1 a Civitacampomarano, 1 a Gamabatesa, 2 a Guglionesi, 11 a Isernia, 1 a Larino, 1 a Mafalda, 1 a Montaquila, 2 a Montenero di Bisaccia, 3 a Poggio Sannita, 2 a Portocannone, 1 a Riccia, 2 a Ripalimosani, 2 a San Martino in Pensilis, 1 a San Polo Matese, 2 a Sant’Agapito, 17 a Termoli, 1 a Ururi, 2 a Venafro e 1 a Vinchiaturo.