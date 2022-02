Covid, un decesso e altri 301 positivi. Scendono i ricoveri

Un decesso, un 81enne di Campobasso, ricoverato nel reparto Anziano Fragile all’ospedale ‘Cardarelli’, 301 nuovi positivi (42 da tamponi molecolari e 259 da antigenici) e 403 guariti. Questo è il bollettino Covid, diramato dall’Asrem, nella giornata di oggi, mercoledì 23 febbraio 2022.

69 i nuovi positivi a Campobasso, 10 a Venafro, 25 a Isernia, 11 a Montenero di Bisaccia.

Un nuovo ricovero al ‘Cardarelli’ e due le dimissioni. All’ospedale di Campobasso restano 26 pazienti, 13 in Malattie Infettive, 10 in Anziano Fragile e 3 in Terapia Intensiva.

6.533 i pazienti attualmente positivi in Molise, 4.623 in provincia di Campobasso, 1.897 in quella di Isernia e 13 di altre regioni.