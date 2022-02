Covid, un decesso e tre ricoveri. 140 i nuovi positivi, solo 3 i guariti

Un decesso, un 78enne di Venafro, ricoverato nel reparto di Terapia intensiva all’ospedale ‘Cardarelli’, 140 nuovi positivi (24 da tamponi molecolari e 116 da antigenici) e 3 guariti. Questo è il bollettino Covid, diramato dall’Asrem, nella giornata di oggi, domenica 27 febbraio 2022.

21 i nuovi positivi a Campobasso, 29 a Termoli e 20 a Isernia.

Tre nuovo ricoveri al ‘Cardarelli’ a fronte di un solo paziente dimisso. All’ospedale di Campobasso restano 27 pazienti, 13 in Malattie Infettive, 12 in Anziano Fragile e 2 in Terapia Intensiva.

6.580 i pazienti attualmente positivi in Molise, 4.833 in provincia di Campobasso, 1.739 in quella di Isernia e 8 di altre regioni.

568 i decessi per Covid da inizio emergenza.