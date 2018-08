La terra torna a tremare in Molise: poco prima di mezzanotte scossa di 4.7 con epicentro Montecilfone

Una forte scossa di terremoto è stata registrata alle 23.48 di questa sera, martedì 14 agosto 2018. Il sisma, di magnitudo 4.7, è stato registrato dai sistemi dell’Ingv a sei chilometri da Montecilfone e a 19 chilometri di profondità.

Il terremoto è stato avvertito distintamente sia a Campobasso che in Basso Molise, così come sulla costa abruzzese e in altri centri del Sud Italia, come Caserta.

Paura soprattutto nelle località costiere della regione, Termoli e Campomarino, dove in molti si erano riversati per trascorrere il ponte di Ferragosto.

Gente in strada anche nel capoluogo molisano e numerose segnalazioni ai Vigili del Fuoco. Al momento non si segnalano danni a persone o cose, ma sono in corso verifiche strutturali.