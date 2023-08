Un malore stronca la vita del magistrato Fabio Papa

Un malore ha stroncato la vita del magistrato Fabio Papa, pubblico ministero presso la Procura di Campobasso. 61 anni, Papa non era rientrato al lavoro questa mattina, venerdì 18 agosto 2023, dopo le ferie estive e, così, la preoccupazione dei colleghi, che avevano provato anche a telefonargli, senza successo.

Il pm è stato trovato privo di vita sul divano della sua casa di Campobasso in contrada San Giovanni in Golfo, nei pressi del cimitero del capoluogo di regione.

Per entrare in casa, i Carabinieri sono stati costretti a sfondare il portone dell’abitazione, dove è stato rinvenuto il corpo esanime di Fabio Papa. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Scientifica per i rilievi del caso.

“Sgomenti apprendiamo con profonda commozione la tragica notizia”, così l’Associazione Nazionale Magistrati, Sezione Molise, in una nota a firma del Presidente Michele Russo e del Segretario Nicola D’Angelo.

“Esprimiamo, a nome nostro personale e di tutti i colleghi, sentita vicinanza ai familiari e ai parenti tutti per la perdita del caro Fabio, con il quale abbiamo condiviso molti anni di lavoro, avendo egli prestato servizio nel Molise sin dagli inizi della sua carriera e del quale abbiamo sempre apprezzato la serietà, la capacità e il riserbo nell’esercizio dell’attività giurisdizionale”, così l’Associazione Nazionale Magistrati, Sezione Molise.

Il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, ha espresso, in una nota, il cordoglio per l’improvvisa e prematura scomparsa del magistrato Fabio Papa: “Mi stringo al dolore della famiglia in questo momento di estrema tristezza. Ai familiari va il mio sincero sentimento di cordoglio e vicinanza. La magistratura e la Procura di Campobasso perdono un valido magistrato e servitore dello Stato”.

“Profondo cordoglio per la prematura scomparsa del dott. Fabio Papa, Magistrato di grande professionalità, preparazione ed impegno nella lotta alla criminalità, sempre nel rispetto dei diritti umani e Costituzionalmente garantiti. Lascia un vuoto oltre che nella Magistratura anche nell’Avvocatura con cui ha sempre interloquito con grande rispetto dei ruoli”, così l’avvocato Francesco La Cava, presidente della Camera Penale di Isernia.