Giuramento Allievi Agenti Polizia di Stato, il messaggio del Presidente Francesco Roberti

Alla Scuola Allievi Agenti ‘Giulio Rivera’ di Campobasso si è tenuta, nella mattina di mercoledì 29 giugno 2022, la cerimonia di Giuramento del 216° Corso Allievi Agenti della Polizia di Stato.

A partecipare alla solenne cerimonia anche il Presidente della Provincia di Campobasso, Francesco Roberti, in una mattina di festa per i 152 Allievi Agenti e i loro familiari.

“È sempre emozionante il rito del Giuramento di Fedeltà alla Repubblica”, il commento del Presidente Francesco Roberti.

“I complimenti per l’attività di formazione, di gran qualità, che viene svolta alla Scuola Allievi Agenti ‘Giulio Rivera’ di Campobasso vanno al Direttore Valeria Moffa e a tutta la squadra che la Dirigente molisana coordina – il commento del Presidente della Provincia di Campobasso – La Scuola Allievi Agenti ‘Giulio Rivera’ è una delle eccellenze del nostro territorio e a testimoniarlo sono anche i risultati ottenuti dagli Allievi Agenti durante il corso”.

“È sempre bello vedere i giovani che cercano di costruire il proprio futuro ed è ancor più bello sapere di come ci siano tanti ragazzi che, nel pensare al proprio futuro, scelgono quelle professioni per le quali è richiesto un alto senso dello Stato, della moralità, del senso civico e dell’altruismo per il bene del prossimo”, ha proseguito Roberti.

“Il mio augurio giunga a tutti gli Allievi Agenti che hanno giurato e per i quali da domani si apre un nuovo capitolo della propria vita, affinché, per ognuno, il percorso professionale di servizio al Paese possa essere proficuo per la propria soddisfazione personale e per la sicurezza dei nostri territori”, ha concluso il Presidente Roberti.