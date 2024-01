Calcio a 5 serie A2 Élite, il Cln Cus Molise recupera e pareggia contro la Futura

CLN CUS MOLISE-FUTURA 4-4

Cln Cus Molise: Oliveira, De Nisco, Triglia, Di Stefano, Nathan, Mariano, Peralta, Pizzuto, Ferrara, Migliorini, Di Lisio, Pazienza. All. Sanginario.

Futura: Parisi, Labate, Pizetta, Honorio, Minnella, Iennarella, Pannuti, Scopelliti, A. Squillaci, Cividini, G. Squillaci, Falcone. All. Fiorenza.

Arbitri: Onesti di Pescara e Iordache di Vasto. Cronometrista: Crincoli di Termoli.

Marcatori: 1’22” Minnella, 3’56” Cividini pt; 2’18” Nathan, 4’03” Cividini, 4’46” Pizetta, 7’08” De Nisco, 9’06” De Nisco, 11’04” Nathan st.

Note: ammoniti Pazienza, Peralta, Minnella.

Il Circolo La Nebbia Cus Molise non muore mai. La squadra di Sanginario va sotto 4-1 contro la Futura, risale la corrente e porta a casa un punto prezioso per la classifica e per il morale.

La cronaca – Partono fortissimo i calabresi che passano in vantaggio grazie a Minnella che sfrutta al meglio una palla di Honorio. Sfida in salita per i rossoblù che provano a reagire ma rischiano di capitolare anche subito dopo quando Honorio corregge di testa un rinvio di Parisi, Oliveira alza in angolo. E’ poi Pizetta dalla distanza a sfiorare il raddoppio, cuoio sul palo. Il gol ospite arriva su una palla di Falcone per Cividini che con un grande movimento trova lo spazio per calciare e battere Oliveira all’incrocio. Il Cln Cus Molise prova ad allentare la pressione con un tiro di Nathan alto sulla traversa. Ancora Futura: Honorio assist per Minnella, conclusione sul palo. Nel finale di tempo Triglia riparte e mette al centro, De Nisco arriva con un attimo di ritardo e l’azione sfuma. Squadre al riposo sullo 0-2.

Nel secondo tempo il Cln Cus Molise parte con un piglio diverso. Nathan impegna subito Parisi che si disimpegna in angolo. Poi va a recuperare palla, si invola verso l’area e deposita in fondo al sacco il pallone dell’1-2. La rete molisana è un campanello dall’allarme per i calabresi che riprendono ad attaccare a testa bassa. Cividini riceve palla spalle alla porta, si gira e calcia alle spalle di Oliveira. Gli uomini di Fiorenza spingono ancora sull’acceleratore: il Cus perde palla in uscita e Pizetta non si fa pregare per firmare l’1-4. Sembra finita ma non è così. Il Cln Cus Molise ha cuore e carattere e li mette tutti sul parquet. De Nisco suona la carica: recupera palla in mezzo a due e di forza realizza il secondo gol per i suoi. La marcatura carica ulteriormente i padroni di casa. Il tris rossoblù nasce da un’azione veloce avviata da Oliveira per Nathan, sfera a De Nisco che deposita all’angolino. Il Cln Cus Molise sente profumo di aggancio e completa la rimonta. Peralta ssist per Nathan e Parisi è battuto ancora una volta. E’ il gol del 4-4 che manda in visibilio il Palaunimol. La Futura a questo punto si gioca la carta del portiere di movimento e Oliveira sfiora il colpaccio. Nel finale, poi, l’estremo difensore è bravissimo a chiudere sulla conclusione dalla distanza di Pizetta. Per i campobassani è il secondo risultato utile consecutivo, sabato c’è la sfida in casa del Canosa.