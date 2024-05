Amministrative 2024, ‘Noi Moderati’ presenta la lista per la competizione elettorale di Campobasso

Dopodomani, giovedì 16 maggio alle ore 16,30, in via Mazzini a Campobasso nei locali della sede del Candidato sindaco per la coalizione di centrodestra, alla presenza del candidato sindaco Aldo De Benedittis, ci sarà la presentazione della lista di ‘Noi Moderati’ in corsa per il Consiglio Comunale di Campobasso.

“Sarà anche l’occasione – questo quanto dichiarato dal Coordinatore per il Molise del Partito di Maurizio Lupi, il consigliere regionale Fabio Cofelice – per un momento di riflessione sui temi riguardanti la città di Campobasso con l’unico obiettivo per la lista di ‘Noi Moderati’, di porre al centro della propria azione, strategie e percorsi per il rilancio della città capoluogo di regione”.

Saranno presenti, oltre ad Aldo De Benedittis, il Presidente della Regione Molise Francesco Roberti, e i candidati della lista ‘Noi Moderati’, simpatizzanti e sostenitori.