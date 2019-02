Riforma del Terzo Settore ed adempimenti fiscali, il CSV incontra le associazioni

Sintesi sulle novità introdotte dal legislatore, informazioni utili al rispetto delle scadenze e confronto per avviare un aggiornamento continuo. Questi gli elementi cardine dei due incontri voluti dal CSV Molise con le organizzazioni di volontariato della regione.

Il Centro di servizio, nel proseguire la sua attività in favore delle associazioni, ha ritenuto opportuno accendere dei focus su determinati aspetti inerenti la riforma del Terzo Settore e sugli obblighi fiscali a cui attenersi.

Nell’ottica di una sempre maggiore collaborazione, il CSV Molise ha organizzato quindi due incontri con le OdV: domani 19 febbraio 2019 alle ore 16,30 nella sede in via Patriarca 34 a Isernia e dopodomani 20 febbraio nella sede centrale di viale Manzoni 129 a Campobasso, sempre alle 16,30.

Entrambi gli appuntamenti saranno aperti dai saluti del presidente Gian Franco Massaro, dopodiché la direttrice del CSV Lucia Petrocelli esporrà i servizi del Centro di Servizio. Successivamente l’avvocato Valentina Marcelli relazionerà sugli adempimenti relativi all’adeguamento dello Statuto, così come richiesto dalla Legge di Riforma del Terzo Settore. Infine la responsabile amministrativa del CSV Daniela Vergate parlerà della fatturazione elettronica in vigore dal 1° gennaio 2019 e degli obblighi di trasparenza in merito a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e ogni genere di vantaggio economico.

“Il CSV Molise, come tutti hanno avuto modo di constatare nell’ultimo anno, pone a base del suo servizio la prossimità con le realtà di volontariato presenti sul territorio regionale – le parole del presidente Massaro -. L’obiettivo è quello di dare risposte sempre più puntuali alle esigenze delle associazioni“.