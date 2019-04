Alla ‘Montini’ presentato il 13° Concorso Nazionale di Musica d’Insieme. La kermesse è patrocinata dal Lions Club Campobasso

Presentazione all’Istituto Comprensivo ‘Montini’ di Campobasso del 13° Concorso Nazionale di Musica d’Insieme, organizzato dallo stesso istituto scolastico del capoluogo molisano, al quale prenderanno parte scuole delle varie regioni italiane.

Il Lions Club Campobasso, in virtù del Protocollo d’intesa stipulato nell’ambito della Cittadinanza Umanitaria con la ‘Montini’, ha patrocinato l’importante Concorso Musicale Nazionale, che vede giovanissimi studenti protagonisti, con il loro talento, in una competizione sana con altri coetanei per una esperienza di crescita, condivisione, incontro e confronto.

Il Lion Stefano Maggiani, anche in qualità di Presidente del Consiglio dell’I.C. Montini, nell’esprimere la soddisfazione del Lions Club Campobasso “per questa continua e proficua collaborazione che si protrae negli anni, prende atto della capacità e della determinazione della Dirigente Scolastica, la professoressa Agata Antonelli, dei docenti, del personale, degli studenti e delle famiglie di far fronte alle difficoltà e di riuscire ad organizzare con le proprie risorse questa importante manifestazione”.