Ai Campionati Italiani su strada a Paderno d’Adda anche due ragazze del Centro Sportivo Pattinaggio Campobasso

Nuovo impegno tricolore per Chiara Fusco e Sara Storto. Le due atlete del Centro Sportivo Pattinaggio Campobasso saranno impegnate, il 17 e 18 maggio prossimi, ai Campionati Italiani su strada in programma a Paderno d’Adda (LC) al Centro Sportivo “Enzo Bearzot”.

Le due pattinatrici campobassane, medagliate nella categoria di appartenenza agli scorsi Campionati Regionali di Porto d’Ascoli, hanno acquisito il diritto a partecipare alla competizione tricolore, dove saranno chiamate a confrontarsi con le migliori atlete d’Italia.

Per loro, quest’anno è la seconda volta sul palcoscenico nazionale: già a febbraio avevano partecipato ai Campionati Italiani Indoor a Pescara, in gara nel giro sprint e nella 3000 metri a punti per la categoria Ragazze.

In Lombardia, le atlete rosso-blu scenderanno in pista per competere in tre gare: la 300 metri sprint, la 80 metri in corsia e la 3000 metri a punti.

Il programma prevede per la giornata di venerdì il primo blocco di gare di velocità. Sabato, invece, si disputeranno le gare in corsia e le gare a punti.

Sarà una due giorni di pattinaggio ad altissimi livelli. A Paderno d’Adda arriveranno circa 500 atleti, portacolori delle più accreditate società sportive del panorama rotellistico nazionale, pronti a darsi battaglia per la conquista del titolo italiano.

Per parte loro, le ragazze molisane hanno preparato la gara al meglio, pur consapevoli che il confronto con le avversarie è proibitivo.

Alla vigilia dell’evento, il presidente e tecnico del Centro Pattinaggio CB, Rita Bartolomeo, ha espresso grande soddisfazione per essere riuscita, insieme al suo staff, a portare di nuovo alla ribalta nazionale due atlete del nutrito gruppo di pattinatori che popolano la palestra Sturzo di Campobasso e che, tutti insieme, hanno fatto un grosso “in bocca al lupo” alle loro compagne per la trasferta in terra lombarda.