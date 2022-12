ANSMeS, Michele Falcione nominato componente aggiunto del Consiglio Nazionale per il 2023

Nell’ambito della II edizione della manifestazione “Un premio alla carriera” svoltasi lo scorso 12 dicembre 2022, organizzata dal Comitato Regionale Molise e dal Comitato Provinciale di Campobasso dell’Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d’Oro al Merito del Coni e del Cip, il Presidente Nazionale dell’ANSMeS, Francesco Conforti, ha annunciato che il Presidente Regionale Molise Michele Falcione, andrà a ricoprire un prestigioso ruolo in ambito nazionale: è stato nominato, infatti, insieme ad altri quattro Presidenti Regionali, componente aggiunto del Consiglio Nazionale per l’anno 2023.

Un riconoscimento importante e prestigioso per il Molise che così avrà due rappresentanti in seno al Consiglio: lo stesso Falcione e Francesco Palladino, già consigliere nazionale effettivo eletto.

La struttura nazionale, con sede a Roma, ha voluto premiare l’intensa e brillante attività svolta dal Comitato Regionale negli ultimi anni con la presidenza Falcione, dando un chiaro segnale di interesse per il territorio e i suoi dirigenti.

“Sono onorato – ha dichiarato Michele Falcione – di questo incarico conferitomi dal Presidente Nazionale e dall’intero Consiglio – sia per il lavoro che andrò a svolgere soprattutto in termini di programmazione delle attività sul territorio nazionale, che in termini di esperienza da acquisire visto che gli altri componenti sono tutti dirigenti sportivi che si sono distinti nelle varie discipline in ambito nazionale; sono lusingato per il fatto che il Molise per il prossimo anno vedrà la presenza di due dirigenti in seno al consiglio, particolare che in un piccolo territorio come il nostro rappresenta un traguardo importantissimo. Sono certo che saranno molteplici le iniziative che il consiglio metterà in campo ed il mio impegno sarà anche quello di portare nella nostra terra una di queste iniziative, per far conoscere sue le molteplici potenzialità che, purtroppo, spesso vengono poco evidenziate. Un sentito ringraziamento, per questa nuova opportunità dirigenziale, al Presidente Conforti e a tutto il Consiglio Nazionale dell’Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d’Oro al Merito del Coni e del Cip”.