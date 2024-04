Campionato Regionale di corsa su pista, ottimi risultati per gli atleti del Pattinaggio Campobasso

Titoli, medaglie e grandi soddisfazioni per gli atleti del CS Pattinaggio Campobasso al Campionato Regionale di corsa su pista che si è svolto domenica a Martinsicuro (TE), indetto dalla FISR Abruzzo e organizzato in collaborazione con la Rolling Pattinatori Bosica sulla pista del Lungomare Europa.

Il risultato migliore lo ha ottenuto Chiara Fusco. Doppia medaglia d’oro e doppio titolo di campionessa regionale per la giovane pattinatrice rossoblù che ha vinto la gara sprint, sul giro ad atleti contrapposti, fermando il cronometro a 21”26 ed ha primeggiato anche nella gara lunga, 3000 metri a punti, mantenendo il passo delle più accreditate avversarie abruzzesi. Nella stessa categoria ha fatto molto bene Sara Storto, terza nella gara di velocità con il crono di 21”58 e medaglia d’argento sulla distanza alle spalle della compagna di squadra.

Dominio incontrastato anche per le atlete della categoria allieve. Valeria Pilone ha sbaragliato la concorrenza nel giro sprint ad atleti contrapposti, disputando una gara inappuntabile conclusa con il miglior crono regionale (19”59), nonostante un lungo periodo di stop per infortunio che l’ha, invece, condizionata nel rendimento della gara lunga che comunque ha chiuso con una medaglia d’argento. L’oro sulla 5000 metri a punti è andato alla compagna di squadra, Chiara Sammartino, protagonista di una prova maiuscola, al passo del treno delle abruzzesi per i 2/3 della corsa. Per lei, anche un soddisfacente terzo posto nella gara di velocità (21”41).

E’ andata molto bene anche nella categoria Ragazze 12. Medaglia d’oro e titolo regionale per Sofia Macari nella sprint ad atleti contrapposti; terzo posto nella 2000 metri a punti. Martina Palumbo, invece, ha mancato di mezza ruota il titolo regionale nella gara lunga, chiusa al secondo posto, ed ha conquistato una medaglia d’argento anche nella prova di velocità.

Una medaglia di bronzo è arrivata anche dagli esordienti con Serena Di Cillo terza nella prova di destrezza. Nella stessa categoria ha fatto bene anche Marika Perugini che ha mancato di un soffio il podio nella sprint sui 2 giri.

Buoni risultati anche per i giovanissimi. Tripla medaglia d’argento per Francesco Martino, secondo nella destrezza, nella sprint e nella lunga; una medaglia d’argento anche per Aurora Tavaniello, seconda nella prova di destrezza.

Ora, atleti e tecnici del Centro Sportivo Pattinaggio Campobasso si preparano al prossimo appuntamento: domenica 28 aprile la società rosso-blu parteciperà alla corsa su strada a Porto d’Ascoli (AP). Poi si proseguirà con i Campionati Italiani.