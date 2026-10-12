News dal Molise

Campobasso, la Banca d’Italia apre le porte al pubblico per “È Cultura”

Photo of Redazione Redazione12 Ottobre 2026

La Banca d’Italia apre le porte della propria Filiale di Campobasso in occasione di “È Cultura”, l’iniziativa dedicata alla valorizzazione del patrimonio culturale. Sabato 17 e domenica 18 ottobre 2026, dalle 10 alle 18, cittadini e visitatori potranno partecipare a visite guidate negli spazi della sede di corso Mazzini 2.

Un’occasione per conoscere da vicino un edificio di grande interesse storico e architettonico, inaugurato nel 1925 e caratterizzato da una struttura di tre piani in stile neoclassico. Particolarmente significativo il salone del pubblico, di ispirazione liberty, che custodisce sette pregevoli lunette realizzate dagli artisti De Lisio, Diodati e Biondi, raffiguranti episodi della storia molisana.

Il percorso di visita prevede la presentazione dell’iniziativa e delle funzioni svolte dalla Filiale, un approfondimento sulla storia dell’edificio e sulle opere artistiche, una breve introduzione ad alcuni scrittori molisani e l’esposizione di documenti storici conservati nell’archivio della sede. In programma anche la proiezione di un filmato dedicato al patrimonio bibliografico della Banca d’Italia e interventi musicali a cura del Conservatorio “Lorenzo Perosi” di Campobasso.

Per entrambe le giornate sono previsti quattro turni di visita, distribuiti nelle fasce orarie comprese tra le 10 e le 13 e tra le 15 e le 18.

La partecipazione è gratuita, con ingresso su prenotazione, attraverso la scheda di adesione disponibile online al link: https://sondaggibdi.bancaditalia.it/web/182538?lang=it.

Tutti i dettagli sull’iniziativa e sulle modalità di partecipazione sono consultabili sul sito ufficiale di “È Cultura”: https://eculturadavivere.it/eventi/filiale-di-campobasso-2026.

Photo of Redazione Redazione12 Ottobre 2026
Photo of Redazione

Redazione

CBlive

Articoli Correlati

Autobus natalizi e studenti senza collegamenti serali: Azione Universitaria chiede di dare priorità alle esigenze reali della città

12 Ottobre 2026

“È Cultura!”, una settimana di musica, libri e arte con Banca Popolare Pugliese

12 Ottobre 2026

Teatro, a Gambatesa il 10 ottobre arriva “Quei due del varietà”

9 Ottobre 2026

Progetti “Scopri il tuo sport 2026”: un sedicenne vola in vasca con la H2O Sport

9 Ottobre 2026

Caregiver familiari: pubblicato l’avviso per i contributi economici. Dalla legge ai fatti concreti

9 Ottobre 2026

Il molisano Gian Marco Iulietto sul palco di Borsa Italiana per l’Oscar del FinTech

9 Ottobre 2026

L’ASD Bocciofila Montenerese esprime cordoglio per la scomparsa di Dario Assogna

6 Ottobre 2026

Il Medio Oriente dopo il 7 ottobre: a Campobasso la presentazione del libro di Matteo Luigi Napolitano

5 Ottobre 2026

Il 10 ottobre al Circolo Sannitico si inaugura la XII Biennale dell’Incisione Italiana Contemporanea di Campobasso

5 Ottobre 2026

‘Cuori Speciali su Ruote d’Epoca’, quando passione, inclusione e solidarietà viaggiano insieme

5 Ottobre 2026

Ordine dei Giornalisti del Molise, rinnovati i vertici regionali. Vincenzo Cimino confermato Presidente

5 Ottobre 2026

A Gallipoli il sì di Chiara e Marco: gli auguri della famiglia e di CBlive

3 Ottobre 2026

Pallacanestro serie A1, ricomincia la stagione per la Magnolia Campobasso: all’arena, per l’Opening Day, c’è Livorno

3 Ottobre 2026

La 22^ Corrisernia ha illuminato il capoluogo pentro

2 Ottobre 2026

Pallavolo serie A3, test amichevole per la Spike Devils Campobasso contro il Sorrento

2 Ottobre 2026

Bocce, a Montenero di Bisaccia il Torneo ‘San Matteo 2026’ va a Di Iorio e Pezzotta

2 Ottobre 2026

Lascia un commento

Back to top button
CBlive
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.

È possibile regolare tutte le impostazioni dei cookie navigando le schede sul lato sinistro.

Privacy Policy estesa