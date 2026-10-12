Campobasso, la Banca d’Italia apre le porte al pubblico per “È Cultura”
La Banca d’Italia apre le porte della propria Filiale di Campobasso in occasione di “È Cultura”, l’iniziativa dedicata alla valorizzazione del patrimonio culturale. Sabato 17 e domenica 18 ottobre 2026, dalle 10 alle 18, cittadini e visitatori potranno partecipare a visite guidate negli spazi della sede di corso Mazzini 2.
Un’occasione per conoscere da vicino un edificio di grande interesse storico e architettonico, inaugurato nel 1925 e caratterizzato da una struttura di tre piani in stile neoclassico. Particolarmente significativo il salone del pubblico, di ispirazione liberty, che custodisce sette pregevoli lunette realizzate dagli artisti De Lisio, Diodati e Biondi, raffiguranti episodi della storia molisana.
Il percorso di visita prevede la presentazione dell’iniziativa e delle funzioni svolte dalla Filiale, un approfondimento sulla storia dell’edificio e sulle opere artistiche, una breve introduzione ad alcuni scrittori molisani e l’esposizione di documenti storici conservati nell’archivio della sede. In programma anche la proiezione di un filmato dedicato al patrimonio bibliografico della Banca d’Italia e interventi musicali a cura del Conservatorio “Lorenzo Perosi” di Campobasso.
Per entrambe le giornate sono previsti quattro turni di visita, distribuiti nelle fasce orarie comprese tra le 10 e le 13 e tra le 15 e le 18.
La partecipazione è gratuita, con ingresso su prenotazione, attraverso la scheda di adesione disponibile online al link: https://sondaggibdi.bancaditalia.it/web/182538?lang=it.
Tutti i dettagli sull’iniziativa e sulle modalità di partecipazione sono consultabili sul sito ufficiale di “È Cultura”: https://eculturadavivere.it/eventi/filiale-di-campobasso-2026.