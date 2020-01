Carabinieri, il generale Tomasone ha salutato il personale della regione Molise a pochi giorni dal suo congedo

Martedì 21 gennaio, il comandante interregionale Carabinieri ‘Ogaden’, generale Vittorio Tomasone, in occasione dell’approssimarsi del termine del servizio attivo nell’Arma, ha voluto rivolgere, presso la Caserma ‘Testa’ di Corso Mazzini, il proprio saluto di commiato al personale dei Comandi Provinciali di Campobasso e Isernia.

Il generale Tomasone, comandante di uno dei più importanti reparti di vertice dell’Arma, con competenza sui territori di Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia e Campania, è stato accolto dal Generale Carlo Cerrina, Comandante della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise e dal Colonnello Gaeta, Comandante del Comando Provinciale di Campobasso.

Alla presenza dei militari delle province di Campobasso e Isernia, della Scuola Allievi Carabinieri, di tutti i reparti speciali dislocati nel Molise e del personale in congedo in rappresentanza delle Associazioni dei Carabinieri e dei Forestali, dopo aver ripercorso la sua 40nnale militanza nell’Arma, ha colto l’occasione per rivolgere un plauso ai presenti per il lavoro svolto nella quotidianità al servizio dei cittadini, con innegabile abnegazione e senso di responsabilità, grazie ai quali l’Arma rappresenta un baluardo di legalità sul territorio.

Al Generale Tomasone sono giunti i più fervidi auguri di ogni bene da parte di tutti i Carabinieri del Molise.