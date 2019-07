A Palazzo D’Aimmo si torna in aula il prossimo 7 luglio. Alle 10,00 c’è infatti in programma la seduta del Consiglio regionale monotematico sul Lavoro richiesta dai sindacati.

Alle 15,30, dello stesso giorno l’Assise torna a riunirsi per gli atti amministrativi più urgenti e per le nomine in enti e organismi del sistema Regione.