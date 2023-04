Giornata Mondiale sicurezza sul Lavoro, la Scuola Edile del Molise promuove un dialogo istituzionale sul tema

La Scuola Edile del Molise in occasione della ‘Giornata Mondiale della Sicurezza e Salute sul Lavoro’ del 28 aprile, promuove un dialogo istituzionale per la diffusione della “Cultura della Sicurezza”.

Con l’occasione saranno illustrati alcuni progetti come “Edilsicuro-Inail e “Trasformazione”. Inoltre, sarà proiettato il video promozione realizzato dal Formedil Nazionale.

La sicurezza sul lavoro è uno degli indici più qualificanti e più significativi del grado di “civiltà” e del livello di progresso raggiunto da una società.

Il settore delle costruzioni, insieme all’industria estrattiva e l’agricoltura, detiene ancora il primato degli infortuni sul lavoro e in Molise ciò è amplificato dal ruolo che l’edilizia riveste nell’economia regionale.

Da un’attenta osservazione del settore si può facilmente rilevare che l’applicazione delle norme e delle prescrizioni, nelle aziende molisane, è spesso superficiale o confusa; ciò è sicuramente collegabile alle ridotte dimensioni aziendali, alla frammentazione delle attività sul territorio, alla generalmente bassa redditività dell’impresa e, quindi, alla difficoltà di investire risorse, umane ed economiche, nella gestione della sicurezza nel lavoro.

I diversi obblighi posti a carico del datore di lavoro quali la valutazione dei rischi, l’informazione e la formazione dei lavoratori, l’attivazione dei sistemi di prevenzione e di emergenza, continuano a essere visti esclusivamente come ulteriori oneri per l’azienda e fonte di contestazioni e conseguenti sanzioni.

Non trascurando gli ottimi risultati sino a oggi ottenuti dalle attività sviluppate dall’ INAIL e dalla Scuola Edile Ente Unico Formazione e Sicurezza, bisogna prendere atto che, se si vogliono ottenere ulteriori validi e duraturi risultati, è fondamentale favorire lo sviluppo di una “CULTURA” del controllo dei rischi, sostenendo e affiancando i datori di lavoro e i lavoratori nella progettazione e implementazione in azienda di specifici “Sistemi di Gestione per la Sicurezza sul Lavoro”.

Con un diverso approccio nell’applicazione delle norme, capace di collegare e riconoscere il rapporto tra investimenti in sicurezza, qualità e quantità del prodotto, si potrà far passare l’idea che dare più valore alla sicurezza significa dare più valore all’impresa e quindi anche ai suoi dipendente con tutto quello che ne deriva in termini di miglioramento del contesto e più in generale della società.