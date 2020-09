Giornate Europee del Patrimonio 2020 Museo dei Misteri Campobasso

Anche quest’anno il Museo dei Misteri ha aderito alle Giornate Europee del Patrimonio 2020, nei giorni di sabato 26 e domenica 27 settembre, con l’apertura straordinaria del Museo dalle ore 16.00 alle 21.00. Per le misure di prevenzione Covid-19, l’ingresso sarà contingentato e bisogna registrarsi all’entrata, indossare la mascherina e mantenere la distanza di almeno un metro.

Di solito sono i Misteri che ogni anno sfilano tra la gente ma in questo anno particolare, dove a causa della pandemia anche i nostri Misteri si sono dovuti fermare, c’è la possibilità per tutti, campobassani e non, di poter visitare gli Ingegni in questi due giorni straordinari. Molti di noi sono emotivamente legati a questi luoghi unici che rappresentano una parte importante della nostra vita e che vorremmo fossero protetti per sempre, come il Museo dei Misteri e gli “Ingegni”.

Grazie all’Associazione Misteri e Tradizioni, il Museo dei Misteri di Campobasso è candidato tra “I Luoghi del Cuore” del FAI, Fondo Ambiente Italiano, creato per riscoprire, valorizzare e tutelare il patrimonio monumentale, artistico e paesaggistico del nostro Bel Paese. Giunto alla sua decima edizione, il censimento del FAI permette di scegliere, tra i luoghi del vastissimo elenco di tesori del territorio italiano, tra cui il Museo dei Misteri di Campobasso che è al venticinquesimo posto nella Classifica Nazionale 2020, al quinto posto nella Classifica della sezione Italia sopra i seicento metri , al primo posto nella Classifica della Regione Molise con oltre quattromiladuecento voti e al primo posto nella Classifica della sezione di tutti i Musei italiani.

Si può votare sul sito http://www.misterietradizioni.com , attraverso la pagina Facebook https://www.facebook.com/misterietradizioni e dal sito del FAI al seguente link: https://www.fondoambiente.it/luoghi/museo-dei-misteri-campobasso-molise?ldc

Dunque facciamo sentire il nostro attaccamento alla più antica tradizione della città di Campobasso e dell’intero Molise. Nei giorni di sabato 26 e domenica 27 settembre, visitiamo il Museo dei Misteri e votiamo il nostro luogo del Cuore sui moduli prestampati o sui siti elencati. Votare è un modo per valorizzare il Museo che siamo abituati a vivere ogni giorno, soffermandoci sul valore della sua presenza nella nostra quotidianità, votando inoltre valorizziamo il nostro patrimonio artistico unico al Mondo, sperando di poter festeggiare tutti insieme il prossimo Corpus Domini del 6 giugno del 2021.

E allora SCANNETT’ ALLERT’ , vi aspettiamo per omaggiare i Misteri in questo anno particolarmente silenzioso, tutti i partecipanti verranno omaggiati di segnalibri e righelli dei Misteri.