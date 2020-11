Guida senza patente e in stato di alterazione, fermati due automobilisti

I carabinieri della locale Stazione hanno quindi provveduto a sanzionare per l’ennesima volta l’uomo, un quarantenne di Gildone (CB) che, oltre a dover pagare due multe, è stato denunciato dai Carabinieri di Mirabello Sannitico alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso.

A Toro invece i militari, durante un servizio di controllo del territorio, hanno deferito alla competente A.G. un giovane del posto che, alla guida del proprio veicolo, giunto alla altezza della SP 56 bivio San Giovanni in Galdo, provocava un sinistro stradale tamponando un motociclo che procedeva nel medesimo senso di marcia.

I militari, intervenuti nel corso degli accertamenti di rito, hanno sottoposto il giovane a controllo sanitario che ha dato risultato positivo per l’assunzione di sostanze stupefacenti (Cocaina ed Oppiacei).

che hanno Intensificato i controlli alla circolazione stradale. A Mirabello Sannitico i militari si sono imbattuti in un individuo al quale era stata sospesa la patente per guida in stato di ebrezza, l’uomo aveva un tasso alcolemico superiore al limite consentito; giorni fa la stessa persona, aveva deciso di riprendere l’auto senza sottoporsi alla prevista visita medica per la revisione dell’ idoneità psicofisica alla guida.