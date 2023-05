Il Molise a Sassari per l’appuntamento internazionale delle tradizioni popolari. Micone: “Motivo di orgoglio per la nostra regione”

Il prossimo 27 maggio, si terrà ad Ittiri, in provincia di Sassari, la XIII edizione di ‘Sestos’ appuntamento internazionale del folklore, delle danze e delle tradizioni popolari provenienti da tutto il mondo. Evento di elevato spessore a cui prenderanno parte studiosi ed esperti del vestiario popolare di fama mondiale, evento che rappresenta anche una straordinaria vetrina per il turismo e la cultura delle tradizioni popolari.

Anche il Molise sarà presente a questo grande appuntamento con Antonio Scasserra, esperto di costumi e gioielli molisani e proprietario della ‘Collezione Scasserra’, raccolta di costumi originali, gioielli antichi e foto d’epoca, un patrimonio unico, di assoluto valore storico ed artistico. Collezione che di recente ha ottenuto, dopo un lungo iter amministrativo, condotto congiuntamente dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Molise e dall’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale di Roma, il ‘Decreto di dichiarazione dell’interesse culturale’ e quindi come bene culturale di un’importanza tale da essere sottoposto a vincolo e quindi tutelato dallo Stato.

Per tali ragioni e come custode e promotore di storia, tradizioni e saperi molisani, lo scorso gennaio, Antonio Scasserra è stato insignito dalla Presidenza del Consiglio regionale del Molise come Eccellenza molisana.

“Sapere che il Molise partecipa ad un evento così importante – ha dichiarato il Presidente Micone – è motivo di orgoglio e fierezza per la nostra regione e per ogni molisano, oltre ad essere una concreta chance per il nostro territorio nell’ottica di divulgazione della conoscenza e della promozione del nostro patrimonio culturale e storico ben oltre i confini regionali e come momento di scambio culturale con popoli diversi. Un grande in bocca al lupo ad Antonio e grazie per aver permesso al Molise di vivere questa irripetibile esperienza!”.