La Molisana Magnolia al centro del contest fotografico ‘scatti d’acciaio’

Si chiama ‘Scatti d’acciaio’ ed è l’ultima iniziativa che vede in prima fila il club dei #fioridacciaio. La Molisana Magnolia Campobasso è, infatti, al centro di un contest fotografico che la stessa società del capoluogo di regione ha portato avanti in sinergia con l’associazione campobassana di appassionati del settore ‘Vivian Maier: centro per la fotografia’.

SERVIZIO COMPLETO Fotografi professionisti ed amatori potranno partecipare al concorso che avrà come centro motore proprio il team cestistico femminile di serie A1 del capoluogo di regione.

Obiettivo raccontare, con gli scatti, l’esaltazione dei gesti atletici delle giocatrici, la sintesi delle emozioni dei supporter ed il racconto della vita all’interno dell’impianto dell’Arena.

Riferimetno dell’evento le gare interne dei #fioridacciaio contro San Giovanni Valdarno e Virtus Bologna (rispettivamente il 4 e 11 dicembre), nonché le settimane di allenamento che precederanno i due confronti.

DATI DA REGOLAMENTO Gli interessati potranno fornire l’asenso alla partecipazione via email all’indirizzo infovivianmaier@gmail.com. La partecipazione è gratuita e, per ogni partecipante, ci sarà un pass di accesso all’Arena nei giorni indicati per il contest.

Ciascun competitor potrà inviare sino ad un massimo di cinque scatti con selezione, da parte della giuria, anche di più di una foto. A formare la giuria un pool misto composto da dirigenti del team campobassano ed esperti di fotografia. Queste stesse immagini saranno esposte in una mostra presso la stessa Arena, che sarà inaugurata il 21 dicembre in occasione del confronto interno contro il San Martino di Lupari. In quella stessa circostanza, le tre foto migliori indicate dalla giuria saranno premiate. Ma sono previsti anche altri riconoscimenti speciali.

I premi consisteranno in materiale sportivo firmato dalle giocatrici campobassane, nonché degli attestati di merito. Gli stessi scatti dovranno essere inviati, in formato jpg, entro e non oltre il 14 dicembre con oggetto ‘Contest Magnolia’ all’email infovivianmaier@gmail.com. I file dovranno essere nominati con numero progressivo, nome e cognome dell’autoe e data dello scatto. Nel testo della mail, invece, andranno inseriti nome e cognome del partecipante ed eventuale didascalia dello scatto.