La SEA lancia ‘Il Sabato Ecologico’: aperture straordinarie del Centro Comunale di Raccolta

A partire da sabato 26 ottobre 2024, prenderà il via “Il Sabato Ecologico” presso il Centro Comunale di Raccolta (CCR) che estenderà il proprio orario di apertura, consentendo il conferimento dei rifiuti anche il sabato pomeriggio, ogni secondo e quarto sabato del mese. Questo cambiamento rappresenta un’ulteriore risposta di SEA S.p.A. alla crescente esigenza di rendere più accessibili i servizi di raccolta differenziata.

L’ampliamento dell’orario di apertura del CCR è pensato per agevolare la comunità, offrendo più opportunità di conferimento soprattutto per coloro che, per impegni lavorativi o personali, trovano difficoltà a recarsi presso il centro nelle ore mattutine. A partire dal 26 ottobre, il CCR sarà dunque disponibile anche nel pomeriggio, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, garantendo un servizio a settimane alterne che coprirà le seguenti date fino a gennaio 2025: 26 ottobre, 9 novembre, 23 novembre, 14 dicembre, 28 dicembre 2024, 11 gennaio e 25 gennaio 2025.

“Il Sabato Ecologico” vuole essere più di un semplice ampliamento del servizio: è un invito a partecipare attivamente alla gestione virtuosa dei rifiuti. SEA S.p.A. è convinta che ogni piccolo gesto contribuisca alla tutela dell’ambiente, e questa iniziativa mira a sensibilizzare la comunità sull’importanza di un corretto conferimento dei rifiuti, riducendo al minimo gli abbandoni e promuovendo comportamenti responsabili e sostenibili.

Parallelamente, SEA S.p.A. comunica che l’Isola Ecologica Self-Service H24 sarà temporaneamente chiusa a partire dal 26 ottobre per interventi di manutenzione. La chiusura è necessaria per garantire che l’Isola H24 continui a offrire standard elevati di efficienza e sicurezza. I cittadini saranno informati tempestivamente sulla riapertura della struttura, non appena i lavori saranno completati.

Nel frattempo, SEA S.p.A. invita a utilizzare il CCR negli orari previsti, sfruttando al meglio le nuove aperture pomeridiane introdotte proprio per venire incontro a tali esigenze.