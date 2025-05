Attivata corsa speciale per Santuario e Castello: il Comune di Campobasso promuove la mobilità per il mese mariano

L’assessorato ai Trasporti del Comune di Campobasso informa la cittadinanza che, per tutto il mese di maggio, nei giorni di sabato e domenica, sarà attivata una corsa speciale del trasporto pubblico urbano denominata “Santa Maria del Monte – Castello Monforte”.

Il servizio nasce con l’obiettivo di facilitare il raggiungimento del Santuario di Santa Maria del Monte e del Castello Monforte, luoghi di interesse religioso, storico e turistico della città, anche in virtù del “mese mariano”.

Orari e percorsi delle corse.

Sabato

Andata: partenza da Villa Flora alle ore 18:40, arrivo alle ore 18:55.

Percorso: Villa Flora – Via Roma – Via Monforte – Fontana Vecchia – Via Garibaldi – Viale del Castello – Via delle Rimembranze – Santuario Santa Maria del Monte.

Ritorno: partenza dal Santuario di Santa Maria del Monte alle ore 20:00, arrivo a Villa Flora alle ore 20:15.

Percorso: Santuario Santa Maria del Monte – Via delle Rimembranze – Via Tiberio – Via Colitto – Via Mazzini – Villa Flora.

Domenica

Andata: partenza da Villa Flora alle ore 10:40, arrivo al Santuario Santa Maria del Monte alle ore 10:55.

Percorso: Villa Flora – Via Roma – Via Monforte – Fontana Vecchia – Via Garibaldi – Viale del Castello – Via delle Rimembranze – Santuario Santa Maria del Monte.

Ritorno: partenza dalla Santuario Santa Maria del Monte alle ore 12:00, arrivo in Villa Flora alle ore 12:15.

Percorso: Santuario Santa Maria del Monte – Via delle Rimembranze – Via Tiberio – Via Colitto – Via Mazzini.

Il servizio sarà attivo ogni sabato e domenica fino al termine del mese di maggio.

“Con questa corsa speciale – spiega l’assessore comunale ai Trasporti Mimmo Maio – vogliamo offrire un servizio comodo e accessibile a cittadini e turisti che desiderano visitare uno dei luoghi più suggestivi della nostra città, valorizzando anche quello che è il mese mariano. È un’iniziativa che unisce mobilità sostenibile e valorizzazione del patrimonio culturale, storico e religioso della nostra città. Ringrazio il Settore Trasporti e Mobilita del Comune oltre che la Sati s.p.a. per questo ulteriore risultato”.