Legge di stabilità regionale del 2019, a che punto è la liquidazione dei singoli enti?

In base a un’indagine svolta dalla commissione presieduta da Andra Di Lucente, dopo la messa in liquidazione delle Comunità Montane, il percorso era quello di permettere ai comuni di associarsi per centralizzare i servizi, favorendo così l’economia e l’uniformità delle iniziative per il territorio. Tale aggregazione veniva identificata con le Unioni dei Comuni, organismi che, di fatto, non sono mai decollati né sono riusciti a prendere il posto delle Comunità Montane. Di fatto, sono enti doppione senza un reale impulso all’attività.

A fronte di questo mancato decollo, la liquidazione degli enti comunitari si è arrestata e i Commissari degli Enti montani sono stati chiamati in audizione per spiegare i motivi che ostano alla conclusione delle procedure. Al contempo sono stati acquisiti agli atti decreti commissari, affidamenti di servizi, incarichi firmati dai commissari, oltre che le periodiche relazioni del Servizio Riforme Istituzionali.