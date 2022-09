Lotito abbraccia i giovani, selfie e ‘orecchio teso’ alle loro esigenze

Al termine di un’altra giornata di incontri presso le istituzioni, le attività produttive e soprattutto con tantissimi cittadini, sull’asse Campobasso-Isernia, Claudio Lotito ha trovato il tempo in tardissima serata di entrare in contatto con i giovani del capoluogo regionale.

Lo aveva fatto già sabato scorso, durante una festa cittadina molto partecipata. Ieri sera invece è stato fermato da decine di ragazzi con i quali si è soffermato per fare selfie e chiacchierare sulla condizione dei giovani in una città che sul piano degli sfoghi sociali offre troppo poco.

Poi è stato… trascinato all’interno di un locale, il Sagittario Cafè, e non si è negato al bagno di folla. É stato con i ragazzi, scherzando con loro nel loro linguaggio. Ragazzi che gli hanno anche dedicato il coro ‘Lotito in on fire’ in stile tifosi del Milan per Stefano Pioli.

Un altro momento di grande popolarità tra un incontro sulla sanità e uno sul lavoro. La strada intrapresa da un uomo che ama poco i social e molto il contatto diretto con le persone, in questo caso i giovani.

