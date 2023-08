Miss Universe Italy, tre molisane alla finale nazionale

A Termoli, nella centralissima Piazza Monumento si è regalata una serata di spettacolo unica nel suo genere, giovedì 10 agosto in occasione della notte delle stelle l’agenzia Mika Production in collaborazione con l’azienda Cianciosi Soluzioni Edili BIGMAT HOME OF BUILDERS official partener dell’evento hanno organizzato la tappa regionale di Miss Universe Italy per la regione Molise.

Il concorso di bellezza ha avuto una cornice speciale con le Farfalle Luminose e la magia delle note dell’arpa suonata da Runic Garden hanno dato inizio alla serata a seguire la voce di Lorenza Tedesco, lo show del cabarettista Christian Cappellone, l’esibizione della Sand Artist di Erica Abelardo e della ginnasta Erika Bromo insieme allo spettacolo di fuochi pirotecnici sono stati il giusto connubio per la bellezza molisana.

Tornando al concorso di Miss Universe Italy, 15 sono state le molisane in gara provenienti da ogni parte della regione e la giuria presieduta da Viviana Vizzini Miss Universe 2020 e volto mediaset unitamente all’imprenditore Francesco Topini ha avuto l’arduo compito di selezionare le 3 miss che rappresenteranno nella finale nazionale il Molise i loro nomi sono: Anna Galasso 18 anni di Isernia, Marta Porreca 24 anni di Termoli (Cb) e Valentina Morelli 20 anni di Colli Al Volturno (Is) a premiare le 3 vincitrici con fasce e corone sono stati l’imprenditore Dante Cianciosi titolare della Cianciosi Soluzioni BigMat unitamente ai padroni di casa il Sindaco Vincenzo Ferrazzano e l’assessore Michele Barile, i due presidenti di giuria Viviana Vizzini e Francesco Topini e la bellissima Francesca Capone Miss Universe Molise 2022.

Sono state assegnate altri titoli di sponsor: fascia Miss Cianciosi BigMat vinta da Desireè Collini 16 anni di Termoli, altra fascia Miss Cianciosi BigMat vinta da Francesca Conte 20 anni di Ururi, Fascia Miss Eleganza Doris Mariotti vinta da Giulia Liggieri 16 anni di Termoli ed infine fascia Miss Fotogenia Molise vinta da Sophia Casolino 18 anni di Termoli.

Le altre miss in gara sono state: Anna Petrilli, Melissa Di Stasi, Gennifer Verdile, Martina De Santis, Gioria Pia De Paola, Lucrezia Guarino, Vanessa Tasillo e Sophia Marinelli, in oltre presenti fuori gara anche le due finaliste Miss Universe Abruzzo: Cristina Yaremchuk e Fabiana Gargarella.

La serata ha avuto anche i suoi momenti di moda con le collezioni Doris Creation della stilista Doris Mariotti e le miss hanno dato il loro meglio come modelle con abiti da cerimonia e spose, la conduzione dell’evento affidata con maestria ed eleganza da Antonella Ciocca e tanta soddisfazione dagli organizzatori della serata la Mika Production rappresentata da Laika D’Agostino e Camillo Del Romano che ne hanno curato regia e coreografia, le foto curate da Andrea D’Adamo, musica e grafica curata da Francesco Rosato.

La giuria era composta da un bel parterre oltre ai succitati presidenti erano presenti Francesca Capone Miss Universe Molise, Alessia Cianciosi, Patrizia Pietropaolo e Stefania Rosati per l’azienda Cianciosi BigMat, Vincenzo Ferrazzano e Michele Barile per il Comune di Termoli, Antonella Salvatore, Rocco Fiorilli, Anna Malatesta, Irene Tartaglia, Claudia Di Bello, Simone D’Angelo, Gino Pezzoli, Dario Monfortè, Cristina Giselle Antenucci e Lina Memmo.