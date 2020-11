Nigeriano denunciato per spaccio dai finanzieri di Campobasso. L’attività si inserisce nell’ambito dei costanti servizi di controllo economico del territorio, di contrasto ai traffici illeciti ed intensificazione delle disposizioni in materia di rischio epidemiologico da Covid-19.Grazie ai controlli quotidiani della Guardia di Finanza locale, l’uomo è stato colto in flagranza di reato e la merce sequestrata.

L’ispezione di un autobus di linea, da parte delle fiammegialle di Campobasso, ha portato all’identificazione di uno dei viaggiatori che deteneva cinquantatre grammi di marijuana probabilmente destinata allo smercio al minuto nel capoluogo molisano.

Una decina i sequestri solo nelle ultime settimane, grazie al lavoro dei militari per il contrasto dei traffici illeciti che reca danno alla società con danni alla salute dei cittadini e risvolti economico finanziari. I militari sequestrano anche i proventi illeciti maturati dai malviventi.