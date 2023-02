Progetto europeo T.E.A.M. – Trails of Europe and Awareness in Memory: oggi la presentazione a Campobasso

Domenico Rotondi

Si terrà oggi a Campobasso, giovedì 9 febbraio alle ore 15,30 presso il centro culturale ‘Spazio Sfuso’, la presentazione del progetto europeo T.E.A.M. – Trails of Europe and Awareness in Memory, curato dall’associazione New European Dream con la partnership istituzionale dei Comuni di Pietracatella e Porec (Croazia).

L’iniziativa si propone la piena valorizzazione dei Patrimoni territoriali suindicati nell’ambito della programmazione culturale europea, al fine di salvaguardare sia la rete tratturale dell’antico Sannio che i caratteristici sentieri croati. Il programma dei lavori prevede l’intervento introduttivo di Luigia Caponi che, nella qualità di presidente del sodalizio New European Dream, tratteggerà le caratteristiche operative del progetto distrettuale, capace di promuovere l’incontro sostanziale tra i piccoli comuni italiani e le realtà europee.

Successivamente, saranno attesi i contributi di Antonio Tomassone e Igor Kukié, rispettivamente in rappresentanza dei predetti Enti locali.

Tale progetto permetterà il recupero del patrimonio materiale ed immateriale presente nei territori, concretizzando l’attivazione della rete intercomunale di Pietracatella, Portocannone, San Felice del Molise e Spinete, anche nel rispetto dei finanziamenti ottenuti nell’ambito del Programma Europeo C.E.R.V Citizens, Equality, Rights and Values.

Per tali ragioni, sarà presentato, nei dettagli, un modello amministrativo innovativo, teso a coniugare la politica dei luoghi con la lettura produttiva delle norme comunitarie. I progetti, che hanno come scopo principale lo scambio culturale in un’ottica di Cittadinanza Attiva, consisteranno nella promozione di eventi socio-culturali sul territorio delle municipalità interessate, le quali ospiteranno delegazioni italiane ed europee con l’intento di favorire la promozione turistica del Molise e della Croazia.