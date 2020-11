Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, la Provincia di Campobasso in prima linea

È in programma domani, venerdì 27 novembre 2020 alle ore dieci l’ evento online ‘ Green Deal – La nuova strategia europea per crescere senza danneggiare il pianeta ’ , organizzato nell ’ ambito della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, iniziativa in cui l a Provincia di Campobasso partecipa con lo Europe Direct Molise, che ha organizzato l’iniziativa insieme con il Comune di Campobasso e il Centro di Documentazione europea dell’Unimol.

“Tra le competenze fondamentali della Provincia c’è la materia ambientale – ha affermato il Presidente della Provincia di Campobasso, Francesco Roberti – L ’ente, oltre a lavorare sui settori , ad esempio, della gestione dei rifiuti e sulla tutela delle acque interne, è in prima linea in tema di comunicazione e sensibilizzazione su queste tematiche.”

L’iniziativa prevede la partecipazione attiva degli studenti, alcuni dei quali seguono il progetto di Cittadinanzattiva e di monitoraggio civico ‘ A Scuola di Opencoesione ’ , edizione 2020 – 2021. Difatti è sui giovani che occorre puntare per una nuova cultura di salute dell’ambiente, poiché i cambiamenti climatici e il degrado ambientale sono una minaccia per il mondo ed il futuro è in mano ai ragazzi.

La sfida ambientale è al primo posto anche dell’agenda dell ’Unione Europea – ha concluso il presidente Francesco Roberti nel presentare l’evento – Una legge vin col ante per gli Stati membri, per la prima volta, ha san cito il raggiungimento della neutralità delle emissioni inquinanti entro il 2050. Per raggiungere questo obiettivo, tutti, istituzioni in primis, devono lavorare e impegnarsi ”.

Per partecipare occorre inviare una mail entro le 9,30 del 27 novembre 2020 all’ indirizzo: europedirectmolise@provincia.campobasso.it , a seguito della quale si otterrà risposta con il link per prender parte all’ evento.

Carola Pulvirenti