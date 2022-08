Tennis, pronto il tabellone principale di Isernia: Emanuele Papa il favorito

Senza ex-semiprofessionisti presenti in gara che possano sconvolgere i suoi programmi come accaduto nel recente torneo di Bojano (dove venne sconfitto da Perrella in finale), è adesso Emanuele Papa il favorito al torneo nazionale di terza categoria in svolgimento sui campi del Circolo Tennis Isernia.

Il main draw è stato approntato dal Giudice di gara Mario Prioriello che ha accreditato della testa di serie numero uno del seeding, proprio il giovanissimo tennista residente a Bojano. Papa, dovrà vedersela ipoteticamente con Francesco Romano nel derby che andrebbe in scena in semifinale (sono entrambi tesserati per il T.C. 2002 di Benevento) ma il condizionale è d’obbligo. In tabellone compaiono anche altri atleti di serie C di tutto rispetto come gli abruzzesi Luca La Palombara ed Alessandro Scalzo, quest’ultimo è testa di serie numero due del torneo. Partiranno un turno più indietro, per via delle loro classifiche più basse, i molisani Simone Di Pardo e Maris De Michele, tesserati rispettivamente per l’A.T. Campobasso e l’A.T. Agnone.

Sono in gara anche Michele e Fernando Borrelli che ha vinto il recente torneo di Termoli e completeranno il quadro dell’ultimo raggruppamento, i tre qualificati che sopraggiungeranno con la conclusione del primo tabellone, quello riservato ai tennisti di serie D. Potrebbero farcela, a centrare l’obiettivo qualificazione, Francesco Scavo (4-1 del T.C. Boianodue), Daniele Barletta (4-2 dell’Urban Sport di Campobasso) e Alessandro Colagrossi (4-3 dell’A.T. Campobasso).