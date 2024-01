Un corso per l’abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci: domande entro il 9 febbraio 2024

L’Assessorato allo Sport comunica che la Regione Molise, in collaborazione con la FISI (Federazione Italiana Sport Invernali) e con il Collegio Maestri, organizza corsi per l’abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci.

L’Avviso pubblico per l’ammissione ai corsi di formazione per l’abilitazione all’esercizio delle professioni di maestro di sci alpino, sci di fondo e snowboard anno 2023/2024 è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n.65 del 09-01-2024 ed è pubblicato in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sui siti internet della Regione Molise (www.regione.molise.it), del Collegio Regionale Maestri di Sci (www.maestridiscimolise.it) e del Collegio Nazionale maestri di Sci (www.collegionazionalemaestridisci.it).

I corsi sono finalizzati alla formazione per maestri di sci nella disciplina: dello sci alpino, dello sci di fondo e dello snowboard.

L’ammissione ai corsi è subordinata al superamento di una prova dimostrativa attitudinale pratica.

Gli esami finali per il conseguimento dell’abilitazione alla professione di maestro di sci alpino e sci di fondo e snowboard si compongono di tre sezioni: prova tecnica: consiste nella dimostrazione di esercizi scelti dalla commissione d’esame e compresi nel testo ufficiale per l’insegnamento dello sci alpino, sci di fondo e snowboard; prova didattica: consiste in un colloquio che attesti la progressione tecnica e le metodologie didattiche; prova culturale: consiste in un colloquio sulle materie teoriche inserite nel percorso formativo. Superano l’esame ed acquisiscono l’abilitazione professionale i candidati che raggiungono la sufficienza nelle tre le prove.

Le domande per la partecipazione alla prova attitudinale-pratica per l’ammissione ai corsi devono essere presentate alla Regione Molise – Servizio Politiche Culturali, di Promozione Turistica e Sportiva – Rapporti con i Molisani nel Mondo esclusivamente mediante invio al seguente indirizzo pec: regionemolise@cert.regione.molise.it entro e non oltre il 9 febbraio 2024.