Idrogeno rinnovabile, la Regione Molise illustra il bando da 16 milioni di euro. Toma e Pallante: “Grande opportunità”

Presentato a Palazzo Vitale l’Avviso pubblico della Regione Molise finalizzato alla selezione di proposte progettuali per la realizzazione di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse.

Con il presidente Donato Toma è intervenuto l’assessore alle Politiche Energetiche Quintino Pallante.

“Possiamo contare su un importante finanziamento, 16 milioni di euro, previsto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – ha spiegato il governatore – La Regione è impegnata come soggetto attuatore”.

“L’iniziativa si inserisce in una programmazione regionale che è particolarmente sensibile alla ‘rivoluzione verde’. Siamo convinti e consapevoli del fatto che non esiste futuro senza tutela dell’ambiente – ha proseguito Toma – Vediamo la transizione ecologica non solo come un’urgenza dei nostri tempi, ma anche come un’opportunità per sviluppare i diversi elementi che tale cambiamento comporta, in questo caso la Componente “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile’.

“Tra i nostri compiti c’è quello di rendere fruibili le ingenti risorse che l’Europa ha previsto per dare attuazione alla transizione. Lavoriamo con impegno, mediante i nostri Dipartimenti e Servizi. E verifichiamo con soddisfazione che riusciamo ad attirare nuove imprese all’interno del perimetro regionale. Siamo certi che anche da questo bando nasceranno percorsi virtuosi per il territorio. Vogliamo che il Molise sia al passo con la transizione energetica in atto, che è un pilastro della più ampia transizione ecologica. Le fonti rinnovabili e pulite, tutte quante, sono realmente il carburante dello sviluppo futuro dell’economica. Oggi la Regione punta anche sul distretto dell’idrogeno per la sua produzione, distribuzione e uso finale. L’Avviso pubblico appena approvato va, con decisione, in questa direzione” ha concluso il presidente.

“Siamo pronti per accompagnare la transizione ecologica, utilizzando questa risorsa ecocompatibile che porterà nei prossimi anni ulteriori investimenti e benefici sia nel settore dell’automotive sia nel campo della produzione per le aziende”, ha aggiunto l’assessore Pallante che evidenzia anche l’altro aspetto essenziale collegato al bando: quello della riqualificazione di aree industriali dismesse. “Parliamo di siti già dotati di una rete di distribuzione che darà la possibilità anche agli utenti delle aree industriali di poter miscelare l’idrogeno con il metano2.

“Siamo soddisfatti e confidiamo nella partecipazione degli imprenditori molisani, soprattutto quelli nell’area di Termoli, che è naturalmente portata all’utilizzazione di tali risorse. La Regione conferma la sua vocazione ‘green’, continueremo a lavoreremo con il presidente per fare in modo che dal governo arrivino altre cospicue risorse per dare attuazione alle fasi successive”, ha detto infine Pallante. Termine di scadenza per la presentazione delle domande il 28 febbraio alle 12. L’Avviso è pubblicato sul sito della Regione Molise e sul Burm del 16 gennaio.